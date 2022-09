Atomkraftwerk Isar 2: Leck entdeckt – jetzt werden Forderungen laut

Berlin. Umweltministerin Lemke beklagt, dass ihr Haus spät über das Leck an Isar 2 informiert worden sei. Die FDP hält am Weiterbetrieb fest.

Zwei der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke sollen bis zum nächsten Frühjahr weiter als Notreserve für die Stromversorgung bereitstehen. Dies kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei der Vorstellung des Ergebnisses des zweiten sogenannten Stresstests zur Sicherheit der Energieversorgung an.

Atomkraft Ventil-Leck in Akw Isar 2: Lemke kritisiert Söder und Merz

Ein Ventil-Leck im Atomkraftwerk Isar 2 hat die Debatte um einen möglichen Reservebetrieb von zwei Atomkraftwerken über das Jahresende hinaus erneut angefacht. Am Montag hatte das Bundesumweltministerium öffentlich gemacht, dass der Meiler in Bayern ein Ventil-Leck hat, das repariert werden müsse, wenn Isar 2 möglicherweise über den 31. Dezember hinaus weiter Strom produzieren soll. Darauf hatte laut Ministerium Betreiber Preussen Elektra hingewiesen.

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) kritisierte am Dienstag, dass ihr Haus nicht bereits früher Hinweise erhalten hat. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und CDU-Chef Friedrich Merz hätten sich ja beide den Reaktor angeschaut und mit dem Betreiber gesprochen, sagte sie der Deutschen Presseagentur. "Ich frage mich schon, ob sie über die Leckage nicht informiert wurden, oder ob sie das Problem in ihrer Pressekonferenz am 4. August vor dem Reaktor einfach verschwiegen haben", sagte Lemke.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält trotz Leck an einem Weiterbetrieb fest

Mehrere Umweltverbände fordern vor dem Hintergrund des Lecks ein Festhalten am Atomausstieg zum Ende des Jahres. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte vorgeschlagen, Isar 2 sowie den baden-württembergischen Meiler Neckarwestheim in eine Notreserve zu überführen. Ohne vorher einen umfassenden Sicherheitscheck beider Anlagen durchzuführen, sei diese Entscheidung "übereilt" gewesen, sagte Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, unserer Redaktion. "Am besten wäre es deshalb, die Nutzung der Hochrisikotechnologie Atomkraft wie vorgesehen zum Jahreswechsel zu beenden."

Christian Dürr, Chef der FDP-Fraktion im Bundestag, hält dagegen an einem Weiterbetrieb des Meilers fest. "Dass bei Isar 2 ein Leck gefunden wurde, zeugt nicht von mangelnder Sicherheit", sagte Dürr dieser Redaktion. "Ganz im Gegenteil: Es zeigt, dass Sicherheit oberste Priorität hat und die Überprüfungen unserer Meiler funktionieren."

Reparaturarbeiten seien völlig normal, erklärte der FDP-Politiker, "die gibt es auch in Kohlekraftwerken und an Windrädern". Die sollten jetzt zügig in die Wege geleitet werden, sagte der FDP-Politiker. Er gehe fest davon aus, dass man im Winter auf den Leistungsbetrieb aller drei Kernkraftwerke angewiesen sein werde.

