Russland: Putin ordnet Teilmobilmachung der Streitkräfte an

Seit sieben Monaten dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nun schon an. Russlands Machthaber Wladimir Putin hat jetzt eine Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte angeordnet. Sie beginnt noch an diesem Mittwoch, wie Putin in einer Fernsehansprache am Morgen sagte. Er unterstütze den Vorschlag des Verteidigungsministeriums, Reservisten, die bereits gedient hätten und über „einschlägige Erfahrungen verfügen, zu mobilisieren“.

Um "das Land und die Bevölkerung zu verteidigen", werde man alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. "Das ist kein Bluff", sagte Putin. 300.000 Reservisten sollen eingezogen werden. Mit der Ankündigung ebnet der Kremlchef den Weg für eine weitere Eskalation des Konflikts in der Ukraine. In seiner Ansprache an die Nation warf Putin dem Westen vor, Russland „zerstören“ zu wollen, auch mit nuklearen Waffen.

Nach Putin sprach auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Er bezifferte die Verluste der eigenen Armee während des Kriegs in der Ukraine auf 5937 Militärangehörige. "Die Verluste Russlands belaufen sich auf 5937“, sagte Schoigu am Mittwoch im russischen Fernsehen. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass Russland offiziell Zahlen veröffentlicht. Unabhängige Beobachter gehen allerdings von deutlichen höheren Verlusten Russlands aus.

Ukraine-Krieg: Putin äußert sich zu Scheinreferenden im Donbass

Putin äußerte sich ebenfalls zu den jüngst bekanntgegebenen Plänen zu Scheinreferenden in den ukrainischen Gebieten des Donbass. "Die Entscheidung, die die Mehrheit der Bürger in den Volksrepubliken Luhansk und Donezk, in den Gebieten Cherson und Saporischschja treffen, unterstützen wir“, sagte Putin in seiner Ansprache. Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg: Politiker der AfD brechen Reise in Donbass ab

Neben den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine wollen auch die von Russland besetzten Gebiete Cherson und Saporischschja im Süden über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Die zeitgleichen Scheinreferenden sollen vom 23. bis 27. September abgehalten werden. Sie gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes. (mja/dpa/afp)

