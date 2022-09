Selenskyj ruft Ukrainer in besetzten Gebieten zu Sabotage auf

Sa., 24.09.2022, 10.53 Uhr

In seiner täglichen Videobotschaft hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ukrainer in den von Russland besetzten Gebieten dazu aufgerufen, die "Aktivitäten des Feindes" zu sabotieren - insbesondere bei einer Einberufung in die russische Armee.

