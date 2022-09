Exodus aus Russland: Männer verlassen in Scharen das Land

Mo., 26.09.2022, 12.23 Uhr

Die angekündigte Teilmobilmachung hat zu einem Exodus aus Russland geführt. An vielen Grenzen stauen sich die Autos von Ausreisewilligen kilometerlang, unter anderem an den Grenzen zu Georgien und der Mongolei. In den meisten Fahrzeugen sitzen Männer.

