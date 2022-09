"Referenden" in der Ukraine enden - was passiert jetzt?

"Referenden" in der Ukraine enden - was passiert jetzt?

Di., 27.09.2022, 10.23 Uhr

In vier von Russland kontrollierten Gebieten in der Ukraine wurden seit Freitag sogenannte Referenden abgehalten, bei denen es um einen Anschluss an Russland geht. Heute enden die "Abstimmungen", "Ergebnisse" sollen am Abend bekannt gegeben werden. Es wird damit gerechnet, dass Moskau die Regionen bald annektiert.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Politik