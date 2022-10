Landtagswahl in Niedersachsen begonnen

So., 09.10.2022, 10.24 Uhr

In Niedersachsen hat am Sonntag die Landtagswahl begonnen. Knapp 6,1 Millionen Wahlberechtigte sind zur Wahl aufgerufen. In den Umfragen führte zuletzt die derzeit gemeinsam mit der CDU regierende SPD von Ministerpräsident Stephan Weil.

