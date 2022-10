Niedersachsen-Wahl: Jetzt hat die Ampel ein FDP-Problem

Die FDP geht nach diesem Wahljahr mit einem 0:4 vom Platz. Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und jetzt Niedersachsen – in vier Bundesländern wurde gewählt, viermal lief es für die FDP mäßig bis katastrophal. Zwei Regierungsbeteiligungen sind weg, in zwei Landtagen ist die Partei gar nicht vertreten. Aus Sicht der Liberalen ist es eine verheerende Bilanz, nach einem Jahr Ampel-Koalition auf der Bundesebene.

Denn auch wenn es in allen vier Wahlen landesspezifische Faktoren gibt: Das zentrale Problem, so lesen es Parteichef Christian Lindner und seine Leute, ist die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. In der Zusammenarbeit mit SPD und Grünen würde die FDP inzwischen missverstanden als eine Partei „links der Mitte“, sagte Lindner am Sonntagabend. Viele Unterstützerinnen und Unterstützer der Partei „fremdeln mit dieser Koalition“, sagte Lindner.

Wählerinnen und Wähler gingen immer wieder zur CDU

Die Zahlen scheinen diese Analyse zu stützen: Wählerinnen und Wähler verlor die FDP in Niedersachsen vor allem an CDU und AfD. Auch in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hatte sie schon große Gruppen von Wahlberechtigten an die Union verloren. In beiden Ländern war diese allerdings mit starken amtierenden Ministerpräsidenten angetreten.

Dabei hatten sie genau das in den vergangenen Monaten bereits versucht. Egal ob im Streit um die Gasumlage, der Absage an eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets oder in der Frage, ob Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus laufen sollten – kaum eine Gelegenheit hatte Lindner zuletzt ausgelassen im Bemühen, das Profil seiner Partei zu schärfen. Auch um den Preis, dass die Ampel zuletzt immer öfter dastand als zerstrittener Haufen und nicht als die „Fortschrittskoalition“, die sie einmal sein wollte.

Genutzt hat all das offenbar wenig. Nicht nur in der FDP fragen sie sich deshalb jetzt, welche Schlüsse der Parteichef aus dem Abend in Hannover ziehen wird. Zum Bruch der Koalition will der Finanzminister es nicht kommen lassen, er betonte die staatspolitische Verantwortung, in der die Partei stehe. Dass es ihm den Wohlwollen von Wählerinnen und Wählern eintragen würde, die Koalition in Krisenzeiten platzen zu lassen, glaubt Lindner offenbar nicht.

Ampel-Koalition: Wie viel Abgrenzung verträgt sie?

Doch der Wunsch nach einem scharfen Profil und noch mehr FDP-Handschrift in der Politik der Bundesregierung, er dürfte wachsen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte nach Bekanntwerden der Ergebnisse in Niedersachsen, die Rolle und Stimme der Partei müsse in der Koalition müsse „künftig noch deutlicher erkennbar sein“.

Dass die Regierungsarbeit in Berlin in den kommenden Monaten einfacher werden wird, ist deshalb unwahrscheinlich. Auch bei den Koalitionspartnern von SPD und Grünen weiß man, dass eine gemeinsame Linie in Krisenzeiten nicht einfacher wird mit einer FDP, die so unter Druck steht. Nicht ohne Grund hatten deshalb am Sonntagabend viele Grüne den Liberalen sehr öffentlich die Daumen gedrückt, dass diese es doch noch in den Landtag schafft. Geholfen hat es nicht.

