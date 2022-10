Putins Alptraum: Gehen Russland Raketen und Munition aus?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, mit seiner Teilmobilmachung eingezogene Reservisten als "Kanonenfutter" in die Ukraine zu schicken.

Selenskyj: Russland schickt Reservisten als "Kanonenfutter" an die Front

In der Ukraine tobt ein Abnutzungskrieg. Wer blutet zuerst aus? „Wir wissen, und das wissen auch russische Kommandeure im Krieg, dass ihnen die Ausrüstung und Munition ausgeht“, lautet die Antwort von Jeremy Fleming, Direktor des britischen Geheimdienstes GCHQ.

Das klingt so, als könnte er ausrechnen, wann Kreml-Chef Wladimir Putin blank ziehen, den Rückzug antreten, Verhandlungen anbieten oder die "militärische Spezialoperation" auf eine andere Ebene heben muss, auf der er mithalten kann: mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen.

Die Kräfteverhältnisse haben sich gedreht. Russland verbraucht, verschleißt, verliert Waffen, während die Ukraine aufgerüstet wird. Gerade erst wurde die westliche Militärhilfe aufgestockt.

Ukraine-Krieg: Warum greifen Putins Truppen auf billige Waffen zurück?

Die Angriffswelle dieser Woche hat freilich gezeigt, dass die russische Armee in der Lage ist, bei minimalem Risiko jeden Punkt in der Ukraine anzugreifen. Es kamen lauter Waffen zum Einsatz, die aus größerer Entfernung gestartet wurden: Marschflugkörper und ballistische Raketen, abgefeuert von Schiffen und Flugzeugen.

Zugleich fiel auf, dass sie Anti-Schiffs-Raketen und ältere Abwehrwaffen für den Bodenkrieg umfunktionieren und auf primitive iranische Drohnen zurückgreifen mussten. Es sind keine High-Tech-Waffen, im Gegenteil: sie sind eher unpräzise, fehleranfällig. Gut die Hälfte wurde von den Ukrainern abgefangen.

Für die Briten sah es wohl nach Improvisation und Verzweiflung aus. Es gibt indes eine andere Lesart, eine "andere Logik der Knappheit", wie es Burkhard Meißner ausdrückt, Oberst der Reserve und Vorstand vom German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS) an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.

Ukraine-Krieg: Schon rund 3800 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt

Im Ukraine-Krieg kommt kaufmännisches Kalkül zum Zuge. Die Russen feuern billige, ältere Abwehrraketen des Typ S300 ab, von denen sie genug haben und die ohnehin für den modernen Luftkampf nur noch begrenzt einsetzbar wären.

Auf Angriffe mit relativ günstigen Mitteln muss die Ukraine mit zum Teil teurer Abwehr aus dem Westen reagieren. Ein einziges IRIS-T-System aus Deutschland kostet 140 Millionen Euro. "Dies kann ein Kalkül Russlands sein, um den Verteidiger ökonomisch auszuhöhlen", sagte Meißner unserer Redaktion. "Die Russen setzen auch günstig gekaufte iranische Drohnen des Typs Shahed-136 ein, die die Ukraine ebenfalls mit relativ teuren westlichen Systemen abwehrt."

Es ist kaum ein Zufall, dass die Nato in dieser Woche ankündigte, Hunderte so genannten Jammer zu liefern: Elektromagnetische Störsender, die ein Signal aussenden, das die Funkverbindung zwischen Drohne und Steuerungsgerät stört oder blockiert. Eine billigere Methode als Raketen.