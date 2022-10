Donald Trump: Ex-Präsident droht US-Juden – "Beleidigend und abstoßend"

Washington. „Beleidigend und abstoßend“: Ex-Präsident Trump wirft Juden in einem Beitrag auf seiner Internet-Plattform fehlende Wertschätzung vor.

Ex-US-Präsident Trump droht Juden in den USA: „Reißt euch zusammen“

Ex-Präsident Donald Trump hat die jüdische Gemeinde in den Vereinigten Staaten in einem Beitrag auf seiner Internet-Plattform „Truth Social” hart attackiert und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Der Republikaner Trump warf den Juden in Amerika, die traditionell eher den Demokraten zugetan sind und bei der Präsidentschaftswahl 2020 mehrheitlich Joe Biden gewählt haben, fehlende Wertschätzung für seine Israel-Politik vor.

Trump: „Kein Präsident hat mehr für Israel getan als ich“

„Kein Präsident hat mehr für Israel getan als ich“, schrieb Trump in einem Post und verstieg sich zu der Behauptung, in Israel „spielend Premierminister” werden zu können. „Etwas überraschend ist jedoch, dass unsere wunderbare Evangelikalen (amerikanische Glaubensgemeinde, die uneingeschränkt pro Israel ist - d. Red.) dies viel mehr zu schätzen wissen als die Menschen jüdischen Glaubens, vor allem diejenigen, die in den USA leben”, monierte der 76-Jährige, ohne einen konkreten Anlass zu nennen. Lesen Sie auch: Sturm aufs Kapitol: Trump soll zur Aussage gezwungen werden

Lobby-Verband: Trumps Eintrag „beleidigend und abstoßend“

Seine Breitseite schloss er mit einer von jüdischen Organisationen als antisemitisch empfundenen Drohung ab: „US-Juden müssen sich zusammenreißen und zu schätzen wissen, was sie in Israel haben – bevor es zu spät ist!”

Die Anti-Defamation League (ADL), einer der wichtigsten Lobby-Verbände in Amerika, bezeichnete Trumps Einlassungen als „beleidigend und abstoßend“. ADL-Chef Jonathan Greenblatt erklärte: „Wir brauchen keinen ehemaligen Präsidenten, der sich bei Extremisten und Antisemiten beliebt macht, um uns über die Beziehungen zwischen den USA und Israel zu belehren.“

