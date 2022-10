Gemeinsame Gaskäufe der EU-Länder sollen teils Pflicht werden

Di., 18.10.2022, 20.23 Uhr

Um die Energiepreise zu senken will die EU-Kommission gemeinsame Gaskäufe der Mitgliedstaaten teilweise verpflichtend machen. Das sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Straßburg. Darüber hinaus schlug sie vor, ungenutzte EU-Mittel an notleidende Haushalte und Unternehmen auszuschütten.

