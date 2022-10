Britische Innenministerin Braverman verlässt Regierung Truss

Mi., 19.10.2022, 20.23 Uhr

Die britische Premierministerin Liz Truss verliert zunehmend an Rückhalt. Am Mittwochabend trat die als Hardlinerin geltende Innenministerin Suella Braverman zurück. In ihrem Rücktrittsgesuch äußerte sie "ernsthafte Bedenken", dass die Regierungschefin ihre Wahlversprechen breche. Suella Braverman

