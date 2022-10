Donald Trump soll DNA-Probe abgeben – Vergewaltigungsvorwurf von Journalistin

Donald Trump hatte sich bis zuletzt gewehrt und die Justizbehörden massiv angegriffen – ohne Erfolg. Im Verleumdungsverfahren, das auf über 25 Jahre zurückliegende Vergewaltigungsvorwürfe der US-Journalistin E. Jean Carroll gegen ihn zurückgeht, musste der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten am Mittwochnachmittag (Ortszeit) unter Eid aussagen.

Präzise Inhalte aus der Vernehmung drangen zunächst nicht durch. Die Anwaltskanzlei Kaplan Hecker & Fink, die Carrolls Interessen vertritt, erklärte lediglich, man sei froh darüber gewesen, Trump endlich befragen zu können. Der New Yorker Unternehmer hatte dies mit juristischen Tricks über Jahre verzögert.

Carroll klagt am 24. November erneut gegen Trump

Ohnehin war die Anhörung nur der Auftakt eines neuen Verfahrens, das Trump im Kern in gleicher Sache droht. Am 24. November tritt im Bundesstaat New York ein neues Gesetz in Kraft ("Adults Survivor Act"), das die späte Verfolgung von zuvor als verjährt geltenden Straftaten möglich macht.

Carroll will den 76-Jährigen dann offiziell wegen Körperverletzung und seelischer Traumatisierung verklagen. Carrolls Anwältin Roberta Kaplan zeigte sich zuversichtlich, dass die Klage zugelassen wird.

Sie rechne aber damit, dass Trumps Anwälte alle rechtlichen Möglichkeiten ausnutzen werden, um das Verfahren in letzter Minute abzuwenden, erklärte sie. Käme es zum Prozess, könnte die eidesstattliche Aussage von Trump am Mittwoch eine zentrale Rolle spielen.

Justizministerium wollte Trump vor Klage abschirmen

Wichtig ist, dass sich Trumps Status seit den ersten Vorwürfen von Carroll 2019 substanziell geändert hat: Er ist jetzt Privatmann und genießt keine präsidialen Privilegien mehr.

Zwar hatte Trump die Vergewaltigungsvorwürfe seinerzeit rundherum abgestritten und gesagt, Carroll sei "nicht mein Typ". Offiziell aber intervenierte das Justizministerium unter dem damaligen Minister Bill Barr mit dem Argument, Trumps Leugnen des Vergewaltigungsvorwurfs sei ein offizieller Akt in seiner Rolle als Präsident der Vereinigten Staaten gewesen. Darum müsse die Regierungsbehörde und nicht er selbst die beklagte Partei sein.

Ein Richter wies diese Strategie Barrs damals ab und ließ der Klage Carrolls freien Lauf.

Trump bleibt dabei: "Ich kenne diese Frau nicht"

Die inzwischen 78-jährige Klagende fordert über ihre Anwälte eine DNA-Probe von Trump. Sie soll verglichen werden mit DNA-Spuren, die auf einem schwarzen Mantel gefunden wurden, den Carroll bei der ominösen Begegnung mit Trump Ende 1995, Anfang 1996 in der Umkleide-Kabine des Modegeschäfts Bergdorf-Goodman in Manhattan getragen haben will.

Bislang, so der Stand laut Juristen, habe Trump seinen genetischen Fingerabdruck nicht abgegeben. Stattdessen beleidigte er die Klägerin in mehreren Beiträgen auf seinem Kommunikations-Kanal "Truth Social" als Lügnerin und bezeichnete die juristischen Schritte gegen ihn als Ausdruck der "Schande" und als Beleg für ein korrumpiertes Rechtssystem.

Trump bleibt bei seiner Kern-Aussage: "Ich kenne diese Frau nicht und habe keine Ahnung, wer sie ist."

