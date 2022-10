Lula oder Bolsonaro: Brasilien hat die Wahl

Sa., 29.10.2022, 10.24 Uhr

Kommt in Brasilien Luiz Inácio Lula da Silva zurück an die Macht, oder bleibt Jair Bolsonaro Präsident? Das sollen die Bürgerinnen und Bürger bei der Stichwahl am kommenden Sonntag entscheiden. Dabei ist das politische Klima im größten lateinamerikanischen Land extrem gespalten.

