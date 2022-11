Bundeswehr: Wie neue Reservisten den Ernstfall trainieren

Rekrut Max Z. – im eigentlichen Leben Fachmann für IT. Jetzt in Uniform der Bundeswehr.

An der Kreuzung ist Schluss. „Ihr seid tot.“ Der Stabsfeldwebel steht auf dem sandigen Boden. Das Laub klebt an den Sohlen seiner Stiefel. „Kommt mal her.“ Max Z. und sein Kamerad auf diesem Spähtrupp im niedersächsischen Wald treten an.

Der Feldwebel der Bundeswehr, ein Mann wie eine Haubitze, zeigt in eine der Baumkronen am Wegesrand. Dort hängt eine Schaufensterfigur, mit Gurten an den Stamm gefesselt, olivgrün eingekleidet. „Ein feindlicher Scharfschütze.“ Die Figur ist kaum zu erkennen, zu dicht hängen die Herbstblätter an diesem Oktobertag noch an den Bäumen. Max Z. hat den Scharfschützen nicht erspäht. Heute ist es ein Training, im Krieg wäre dieser Fehler fatal.

„Z-Blick“, sagt der Feldwebel. Mit den Augen von oben links nach rechts schweifen, dann nach unten links und dann nach rechts. Z-Blick gegen Tarnung der Feinde. Z-Blick gegen Sprengfallen am Boden. Z-Blick gegen Minenfelder. Z-Blick gegen den Tod.

Max Z. (rechts) mit seinem Kameraden auf Übungs-Spähtrupp im Wald von Niedersachsen. „Vieles entscheide ich nach Bauchgefühl“, sagt Z. Seit mehr als einem Jahr macht er eine Ausbildung zum Soldaten der Reserve. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Max Z. muss den Z-Blick noch lernen. Der 32 Jahre alte Rekrut wirkt ausgepowert und gerade auch ein wenig enttäuscht, weil er Sprengfalle und Scharfschütze nicht rechtzeitig erspäht hat. Anspannung? „Ziemlich groß.“ Seine Worte sind gerade so knapp wie sein Atem.



Max Z.s Gesichtsbemalung in grün, braun und schwarz zerläuft im Schweiß, manchmal glitzert seine Brille im Sonnenlicht. Dann baut der Ausbilder mit einem Satz im besten Bundeswehr-Deutsch auf: „Kurz innehalten, durchschnauben, Sinne schärfen – auf geht’s, Männer.“

Und schiebt noch etwas Soldaten-Philosophie hinterher: „Es gibt nur Übungsplätze, keine Könnerplätze.“ Also weiter auf der Streife, durch den Wald, in Richtung Basislager. Max Z. atmet durch, legt das Gewehr an, marschiert los, schaut auf den Weg, in die Bäume. Z-Blick.

Max Z. ist eigentlich Gerätewart für die IT-Technik der Verwaltung in Göttingen, hat Elektriker gelernt, engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Jetzt aber will er Soldat werden, Teil der deutschen Reserve der Bundeswehr.

Noch ein gutes Dutzend anderer junger und mittelalter Menschen schlafen an diesen Tagen mit ihm in Zelten im Wald, in einem Lager um eine ausgehobene Feuerstelle, putzen Waffen, halten Wache, üben Karten lesen und skizzieren, den Feind ausspähen. Trainieren auch den Kampf mit dem Gegner. Leben in der Lage, sagen sie bei der Truppe. Leben in der Lage, sagen hier im Wald von Niedersachsen Lehrer, Unternehmerinnen, Elektriker, Arzthelferinnen. Plötzlich sind sie auch Soldaten.

Die Bundeswehr schrumpfte von 500.000 Soldaten auf nicht einmal 200.000

Die russische Invasion in der Ukraine hat der Bundeswehr gebracht, was der Kanzler zur „Zeitenwende“ erklärt hat. Viele Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges wurden Kasernen geschlossen, Bataillone zusammengelegt, die Wehrpflicht ausgesetzt, die Armee schrumpfte von knapp 500.000 Soldaten auf nicht einmal mehr 200.000.

Kriege waren weit weg, in Afrika oder Nahost. „Das System hat sich viel zu lange, viel zu stoisch auf dem Frieden ausgeruht“, sagt ein ranghoher Reserveoffizier.

Nun ist Putin losmarschiert. Und auch die Bundeswehr muss wieder marschieren. Sie rüstet an der Nato-Ostgrenze in Litauen auf, sie investiert in Tarnkappen-Jets und Fregatten, will den Schützenpanzer Puma nachrüsten, die Funkgeräte digitalisieren. Der Krieg brachte der Bundeswehr ein 100-Millliarden-Geschenk.

Doch jedes Gerät braucht eine Soldatin oder einen Soldaten, der es bedient. Der Krieg in der Ukraine hat ein neues Interesse an der Bundeswehr losgetreten. Zumindest in den ersten Wochen. Karrierecenter waren voller, mehr Interessierte riefen Webseiten der Truppe auf, auch die Stimmung ist eine andere: Bundeswehr sei nicht mehr nur Hilfstrupp in Flutkatastrophen oder Pandemien. Sie sei auch Garant für Deutschlands Sicherheit. Soldaten als Landesverteidiger.

Max Z. und seine Gruppe – zwei Tage „Leben in der Lage“, Rekrutinnen und Rekruten üben Nachtwache, biwakieren, Gefecht. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Max Z. hockt vor seinem olivgrünen Zelt im Wald, er nestelt Zweige und Blätter in seinen Helm, bereitet die Tarnung vor. Es riecht nach Rauch vom Lagerfeuer, die Luft ist feucht. Wie war die Nacht im Biwak? „Kurz, sehr kurz“, sagt Z. Seinen vollständigen Namen will die Bundeswehr nicht genannt haben, aus Angst, jemand könnte seine Identität mit Namen und Foto im Internet missbrauchen.

Von ein Uhr bis vier Uhr nachts übernahm Max Z. mit einem Kameraden die Feuerwache, ging auf Streife, lernte, dass eine glühende Zigarette auf einen Kilometer vom Feind zu erkennen ist. Lernte, dass er den Weg zum Lager vom Laub befreien muss, damit seine Schritte kein Knistern in die Dunkelheit senden. „Ich bin viel in der Natur unterwegs“, sagt Max Z. „Das hilft mir jetzt.“

Wie alle hier in seiner Gruppe hat er sich als Rekrut für die Reserve schon vor mehr als einem Jahr beworben. Vor dem Krieg in der Ukraine. 2009 war er ausgemustert worden. Jetzt ist er hier, in ein paar Tagen wird er vereidigt. Wird Soldat. Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, waren Familie und Freunde besorgt, was nun passiere. Ob er auch an die Front müsse. „Was ist mit dir?“, fragten sie ihn. Er habe dann beruhigt. Die Reserve sei ja nicht die erste Reihe an der Front.

Materialmangel: Seit einem Jahr hat jeder Reservist seine eigene Uniform

Die Ausbildung jetzt dauert knapp zwei Jahre – von der Bewerbung, über den ärztlichen Test, bis zur Schulung in der „Soldatenordnung“ und dem Üben am Schießstand und im Feld. Allerdings: In dieser Zeit sind es nur 18 Ausbildungstage insgesamt, die Rekruten lernen und trainieren, dazwischen noch einzelne Online-Lernphasen. Sie bleiben in ihren Berufen.

Während der Zeit in der Reserve sollen die Soldaten keinen Verdienstausfall erleiden, die Bundeswehr gleicht das Gehalt bis zu einem Höchstsatz aus. Hinzu kommt ein keiner Wehrsold, am Anfang und ohne Kinder: 68 Euro am Tag.

Wenn die Rekruten ihr Gelöbnis absolviert haben, gehen sie in die Kompanien vor Ort – und sollen dort regelmäßig weiter trainieren. Die Reserve unterstützt die Bundeswehr bei der Logistik, beim Wachschutz von Gebäuden. Heimatschutz. Im Ernstfall sichert sie die „Operationsräume“ der kämpfenden Truppe ab. 2019 entwarf die Bundeswehr die „Strategie der Reserve“, will mühsam wieder aufbauen, was über Jahrzehnte abgebaut wurde.

Es fehlt an Ausstattung. An diesem Tag im Wald in Niedersachsen trägt niemand eine Splitterschutzweste, eigentlich Standard. Nicht jeder Soldat bekommt nach seiner Ausbildung ein Gewehr, eigentlich Standard. Gepanzerte Fahrzeuge, schwere Kriegswaffen, auch das fehlt bei der Reserve. Im Ministerium in Berlin heißt es dazu auf Nachfrage: „Die Reserve wird über die nächsten Jahre mit allem ausgestattet, was für den Auftrag notwendig ist.“ Immerhin: Seit einem Jahr hat jeder Reservist seine eigene Uniform.

Und die Bundeswehr muss stärker rekrutieren. Es fehlt Nachwuchs. Bis 2031 soll die Reserve verdoppelt werden, auf 60.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Denn trotz Ukraine-Krieg blieb die Zeitenwende bisher aus. Das Interesse an der Truppe ebbte über den Sommer wieder ab, der Krieg im Osten zerlief in einen Nachrichtenalltag. Deutschland fehlen Fachkräfte in der Pflege, im Ingenieursberuf, in der Schule. Und auch in der Bundeswehr.

Immer dünner sind die Jahrgänge, die von Schule oder Studium kommen. Auf Nachfrage unserer Redaktion schreibt das Verteidigungsministerium einen bitteren Satz: „Die Bewerbungszahlen für den Dienst in der Bundeswehr sind tendenziell rückläufig.“ Aus dem gesteigerten Interesse nach dem Ukraine-Krieg lasse sich „derzeit jedoch weder eine positive noch eine negative Auswirkung auf das Bewerberaufkommen ableiten“.

Rekrutin in Nienburg. Noch immer sind Frauen bei der Bundeswehr ziemliche Minderheit. Doch gerade in der Reserve ist der Anteil zumindest ein kleines bisschen höher. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Hoffnung setzt die Bundeswehr auf Menschen wie Max Z. und auf eine Frau mit langen blonden Haaren, einer Brille mit einem dünnen goldenen Rand, auf der Tarnfarbenjacke die Deutschland-Fahne. Die Frau aus Bremen ist eigentlich Unternehmerinnen, leitet eine eigene Firma. Sie ist Reservistin seit acht Jahren, und hilft hier auf dem Truppenübungsplatz bei der Ausbildung. „Komfort entziehen auf höchster Stufe, das machen wir hier“, sagt sie. „Und wer nicht motiviert ist, sein Land zu verteidigen, der würde sich das nicht geben.“

Letzte Nacht hätten sie hier in der kleinen Truppe am Lagerfeuer gesessen und über die Zeitenwende geredet. „Es arbeitet in den Köpfen“, sagt die Ausbilderin. Wo führt das noch hin in der Ukraine? Wann betrifft uns das? Es sind die Gedanken der „Staatsbürger in Uniform“. Es ist das Leitbild, das die Bundeswehr gerne aussendet.

Viele Rekruten sind in ihrem eigentlichen Beruf schon in Führungspositionen

Die Unternehmerin in Uniform sagt, das sie viele Rekruten erlebe, die schon in Führungspositionen in ihrem Berufsfeld sind, die eine Familie gegründet haben und nun eine „neue Herausforderung“ suchen würden. „Die reihen sich wieder unten ein, die müssen geistig und körperlich unter Druck bestehen.“ So sagt es auch Max Z. Er habe nach etwas Neuem gesucht, wollte sich einbringen in die Gesellschaft, etwas zurückgeben. Aber auch etwas erleben, was ihm Spaß mache. Draußen sein. Kameradschaft. Klare Hierarchie, Befehlsketten.

Aktuell lautet sein Befehl: „Rückwärtigen Raum“ ausspähen und Meldung machen. Z. hockt vor einem Steinwall, gerade sind er und sein Kamerad hier hochgekrochen. Max Z. sucht noch nach einem Platz, an dem sein Gewehr nicht wegrutscht, zückt seinen Bleistift und die Karte. Dann skizziert er das Gelände, Position und Uhrzeit. Im Fernen fallen Gewehrsalven, die andere Gruppe steckt im Übungskampf. Kurz danach kommt per Funk die Meldung, dass ein Rekrut auf Steife verloren gegangen sei. „Auch das passiert“, sagt der Ausbilder.

Max Z. und sein Kamerad besprechen auf der Karte gemeinsam mit dem Ausbilder die Strecke für den Spähtrupp. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Und Max Z.? Was geht ihm in der Deckung am Steinwall durch den Kopf? „Alles und nichts.“ Stresslevel? „Ganz oben.“ Später wird Max Z. noch sagen, dass man sich gar nicht so viele Gedanken machen dürfe. Über die Anspannung, die Waffe am Anschlag, die Erschöpfung. „Vieles ist Bauchgefühl.“ Davon lasse er sich leiten.

Zurück am Lager sammelt sich die Gruppe. Max Z. macht Meldung. Viel Zeit bleibt nicht. Der nächste Befehl: Ausschwärmen. Und den verloren gegangenen Rekruten im Wald suchen.

