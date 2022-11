Klimaaktivisten kleben sich in Madrid an Rahmen von Goya-Gemälden fest

Sa., 05.11.2022, 19.24 Uhr

Im Prado-Museum in Madrid haben sich Klimaaktivisten an zwei Gemälden des Barock-Meisters Francisco de Goya festgeklebt. Die Bilder wurden laut Museum nicht beschädigt. Die spanische Regierung verurteilte die Aktion. Zuletzt hatten Klimaaktivisten in zahlreichen Kunstmuseen Europas ähnliche Aktionen veranstaltet.

