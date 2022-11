Weihnachtsmarkt am Wiener Stephansdom trotz Krisen gut besucht

Sa., 12.11.2022, 13.53 Uhr

In der österreichischen Hauptstadt Wien hat der Weihnachtsmarkt am Stephansdom seine Pforten geöffnet. Trotz Energiekrise und Ukraine-Krieg ist der Ansturm am ersten Wochenende gewaltig.

