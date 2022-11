UN-Vollversammlung: Russland soll Ukraine Reparationen zahlen

Di., 15.11.2022, 13.53 Uhr

Die UN-Vollversammlung fordert von Russland die Zahlung von Reparationen für einen Wiederaufbau in der Ukraine. Für eine entsprechende Resolution stimmten in New York 94 Mitgliedstaaten, 14 Staaten votierten dagegen, es gab 73 Enthaltungen.

