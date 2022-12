Die neuen starken Männer in Washington: Wer startet durch?

Verkehrte Welt in der Herzkammer der US-Demokratie: Bei den Demokraten, die ab Januar im Repräsentantenhaus in der Minderheit sind, ist der Generationswechsel geräuschlos gelungen. Auf Nancy Pelosi, die 20 Jahre den Taktstock hielt, folgt Hakeem Jeffries (52) aus Brooklyn/New York. Der erste Afro-Amerikaner, der im Kongress von Washington eine Partei anführt. Ein redegewandter Taktiker und Integrator, der auch mit Turnschuhen zum Anzug mit Weste nicht daneben aussieht.

Auf der anderen Seite: Bei den Republikanern, die mit 222 von 435 Sitzen bei den „midterms" im November in den USA eine hauchdünne Mehrheit errungen haben, herrscht so etwas wie Palast-Revolte.

Vormann der Republikaner: Startet er schon als Schwächling?

Kevin McCarthy, der am 3. Januar unbedingt zum Fraktionschef der Republikaner und Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt werden will, was ihn hierarchisch zur Nummer drei im Staate macht, kämpft bis zur letzten Minute gegen Abweichler vom ultrarechten Rand. Sie wollen ihn erpressen. Ohne ihre Mithilfe kann er die nominal nötigen 218 Stimmen nicht bekommen. Ist McCarthy, selbst wenn er nach mehreren Wahlgängen und vorausgehenden Hanky-Panky-Deals mit den Radikalen in den eigenen Reihen gewählt würde, bereits am ersten Tag ein Schwächling?

Dagegen: Hakeem Jeffries, Vater zweier Kinder, kommt aus Crown Heights – ein nicht einfacher Stadtteil von Brooklyn/New York. Als Sohn einer Sozialarbeiterin und eines Drogenhelfers kennt er die urbanen Problemlagen aus dem Effeff. Auch daher sein langes Engagement gegen Polizeigewalt.

Jeffries hat Politik und Jura studiert, arbeitete erst als Wirtschaftsanwalt. 2006 bekam er sein erstes Mandat im Bundesstaats-Parlament in Albany. Sechs Jahre später der Wechsel nach Washington DC. Binnen eines Jahrzehnts hat sich der ähnlich wie Barack Obama wortgewaltige Schwarze an die Spitze einer von Moderaten und Progressiven in eine Dauerzerreißprobe geführten Partei vorgearbeitet.

Er ist der politische Ziehsohn von Nancy Pelosi (82), die ihm wichtige Aufgaben etwa beim Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump übertrug. Zu seinen Hauptfunktionen zählt Jeffries so etwas wie Besitzstandswahrung. Den Republikanern soll parlamentarisch in den Arm gegriffen werden, wenn sie sich an die Rückabwicklung der Reform-Politik von Präsident Joe Biden im Bereich Klimaschutz oder Soziales machen sollten.

Jeffries zählt zum progressiven Flügel, muss aber darauf achten, dass die Balance zu den gemäßigten Teilen der Fraktion gewahrt und die Politik des Weißen Hauses nicht beschädigt wird. Als Minderheiten-Führer hat er ansprechbar zu sein. Bei Jeffries hört sich das so an: "Unsere Verpflichtung ist es, die Hand der Partnerschaft auszustrecken, wann immer und wo immer es möglich ist.” Kevin McCarthy steht danach nicht unbedingt der Sinn…

Repräsentantenhaus;: GOP-Extremisten wollen McCarthy erpressen

"Speaker” des Repräsentantenhaus wird man nicht ohne Kollateralschäden. Die Position ist so mächtig und die Rechts-Links-Spektren der beiden großen Parteien so weitläufig, dass man es nie allen recht machen kann. Kevin McCarthy, geboren und immer noch gemeldet im kalifornischen Bakersfield, weiß als Sohn eines Feuerwehrmannes, dass Brände, die nicht früh genug ausgetreten werden, in die Fläche ausgreifen können.

In der republikanischen Fraktion brennt es lichterloh. Verschwörungs-Duse, QAnon-Wortführerin und Trumps Cheerleaderin Marjorie Taylor Greene (Georgia) und andere Extremisten der "Grand Old Party” (GOP), die man noch vor Kurzem belächelte, geben den Ton an. Sie wollen McCarthy nur ins Amt hieven, wenn er nach ihrer Pfeife tanzt, ihnen prestigeträchtige Ausschüsse zuschanzt und die Trump-Fahne unter Wind hält. Das gelingt dem 57-Jährigen so la-la.

Als Trump die Wahl 2020 verloren hatte, reihte sich McCarthy ohne langes Zögern in den Chor der Die-Wahl-wurde-uns-gestohlen-Verschwörer ein. Als Trump am 6. Januar 2021 am Kapitol putschen lassen wollte, sprach er von "abscheulichem” Handeln des scheidenden Präsidenten. Kam gar nicht gut an an der Trump-Basis.

McCarthy musste zu Trump fahren und Abbitte leisten

Also schüttete sich McCarthy Asche aufs Haupt, flog zügig nach Mar-a-Lago und küsste dort nach erstaunlicher 180-Grad-Drehung so lange den Ring des Partei-Paten, bis der "meinen Kevin” wieder lieb hatte. Das war das erste große Eigentor in Sachen Autorität und Unabhängigkeit.

Seither gilt der zweifache Familienvater als, nun ja, sehr biegsam am Steiß. Das wollen die Ultras in der "Grand Old Party” für sich nutzen. Aber: Kommt er ihnen substanziell entgegen, riskiert McCarthy, dass moderate Abgeordnete in den kommenden zwei Jahren hie und da mit den Demokraten gemeinsame Sache machen.

Stahlbad aus mehreren Wahlgängen möglich

Übersteht McCarthy überhaupt die Wahl? Eine Standortbestimmung im November hat er mit Pauken und Trompeten verloren. Andy Biggs, einer der rechtsdrehenden Populisten, schnappte ihm bei einer Probeabstimmung knapp 30 Stimmen weg. Biggs will - Stand heute – auch am 3. Januar gegen den Stachel löcken.

Das könnte für den vor 15 Jahren in den Kongress in Washington eingezogenen McCarthy ein Stahlbad aus mehreren Wahlgängen bedeuten. Dass er wirklich scheitern wird, davon gehen im Moment nur wenige aus und verweisen auf 1839. Das war das vorläufig letzte Mal, dass eine Mehrheitsfraktion ihren Top-Mann nicht auf den "Speaker”-Sessel bekam.

McCarthy spielt seit Wochen mehrdimensionales Schach, um die eigenen Reihen durch kluge Züge, Zugeständnisse hier, "rote Linien” dort, matt zu setzen. Dabei ist er auf die Zahl 218 nicht fixiert. Er könnte auch mit weniger Stimmen aus dem eigenen Lager gewählt werden. Solange sich seine Gegner enthalten oder der Wahl an 3. Januar einfach fern bleiben. Ein Novum wäre das nicht. In den vergangenen 100 Jahren gingen sechs "speaker” mit weniger als 218 Stimmen durchs Ziel.

