Emilia Fester: SPD-Fraktion ist geschlossen schweigsam

Scholz-Podcast Emilia Fester über Scholz: „Die SPD ist sehr still geworden“

Sie ist aktuell die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag: In dieser Folge des „Scholz-Update“ vergibt Emilia Fester von den Grünen unter anderem Noten für die Kommunikation von Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck (von 1 bis 4 ist alles dabei).

Fester erklärt, warum sich ihre Partei derzeit überhaupt nicht damit beschäftigt, wer bei der nächsten Bundestagswahl Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin werden könnte. Zum Führungsstil von Olaf Scholz sagt sie: „Er sourct sehr, sehr viele Debatten an seine Ministerinnen und Minister aus, wodurch manche dieser Debatten ad absurdum geführt werden.“

Inhaltlich war für Fester die Einführung des Neun-Euro-Tickets im Sommer eine der besten Entscheidungen im Krisenjahr 2022, „dafür würde ich sogar eine 2 plus geben“. Zu den größten Überraschungen gehört für sie die Geschlossenheit der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag: Die habe sich so hinter ihrem Kanzler versammelt und sei schweigsam, fast stumm geworden, dass „es immer so wirkt, als würden sich nur FDP und Grüne bekriegen“.

Das „Scholz-Update“ geht in eine kurze Weihnachts- und Neujahrspause. Die nächste Folge erscheint am 18. Januar.

Der Scholz Podcast – alle Folgen

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de