Donald Trump: Steuerunterlagen werden veröffentlicht - Was ihm jetzt droht

Ein US-Kongressausschuss hat am Dienstag für die Veröffentlichung der Steuererklärungen von Ex-Präsident Donald Trump aus sechs Jahren gestimmt. Der für Steuerpolitik zuständige Ausschuss des Repräsentantenhauses sprach sich mit 24 zu 16 Stimmen dafür aus, Trumps Steuererklärungen aus den Jahren 2015 bis 2020 zu veröffentlichen. of the US Capitol building

Folgenschwere Niederlage für Donald Trump: Der frühere US-Präsident muss seine Steuerunterlagen zumindest in Teilen öffentlich machen. Dies entschied ein von den Demokraten kontrollierter Kongressausschuss am Dienstagabend (Ortszeit). Damit könnte ein jahrelanger Rechtsstreit zu Ende gehen.

Trump hatte sich lange dagegen gewehrt, seine Steuerunterlagen publik zu machen. Schließlich war er vor dem Supreme Court damit gescheitert. Nun muss der Bericht mit den Dokumenten an das US-Repräsentantenhaus weitergegeben werden. Es wird vermutet, dass dies in den kommenden Tagen passiert. Die Republikaner im Finanzausschuss hatten gegen das Vorhaben gestimmt, alle Demokraten hatten sich dafür ausgesprochen.

Warum wollte Trump seine Steuerunterlagen nicht veröffentlichen?

Entgegen der üblichen Gepflogenheiten in den USA hatte der Immobilienunternehmer seine Steuererklärungen weder als Präsidentschaftskandidat noch nach seinem Einzug ins Weiße Haus öffentlich gemacht. Trump war der erste Präsidentschaftskandidat und spätere US-Präsident seit 1976, der sich der Veröffentlichung der Steuerunterlagen verweigerte. Er hatte stets darauf beharrt. er müsse das nicht tun – habe aber nichts zu verbergen. Er behauptete mehrfach, er könne die Unterlagen nicht freigeben, solange sie zur Prüfung bei der Bundessteuerbehörde (IRS) der USA liegen. Das ist aber falsch. Die behördliche Prüfung steht der Veröffentlichung nicht im Wege.

Kritiker vermuten eher, Trump habe etwas zu verbergen. Die Demokraten wollten unter anderem prüfen, ob sich aus den Unterlagen Interessenskonflikte des Immobilienunternehmers ergeben und ob er sich fragwürdiger Methoden bedient hat, um Steuern zu sparen. Berichten zufolge waren Trumps Steuerunterlagen Anfang Dezember an den Finanzausschuss im Kongress übergeben worden. Lesen Sie auch: Kalifornien: Mindestens zwei Tote nach schwerem Erdbeben

Im Juli 2019 verabschiedete Kalifornien ein neues Gesetz, wonach Anwärter auf die US-Präsidentschaft sowie auf den Posten des kalifornischen Gouverneurs ihre Steuerunterlagen der vergangenen fünf Jahre offenlegen müssen – um in Kalifornien gewählt werden zu können. Trump klagte umgehend gegen den Bundesstaat. Das Gesetz sei verfassungswidrig, behauptete er – und konnte nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung einen Sieg verbuchen. Das Gesetz wurde zurückgezogen, Trump erschien auf den kalifornischen Wahlzetteln für die US-Präsidentschaftswahl 2020.

Donald Trump: Welche Unterlagen müssen jetzt veröffentlicht werden?

Es würden alle Steuerunterlagen veröffentlicht, die vor Gericht beantragt worden seien, sagte das republikanische Ausschussmitglied Lloyd Doggett nach der Abstimmung dem Sender CNN. Die Veröffentlichung könne noch ein paar Tage dauern, da sensible Daten wie Sozialversicherungsnummern geschwärzt werden müssten. Es handelt sich dabei um Trumps Steuerunterlagen aus den Jahren 2015 bis 2020.

Donald Trump – sein Leben in Bildern Donald Trump – sein Leben in Bildern Nachfahre deutscher Einwanderer, schwieriges Kind, Immobilienunternehmer und bis 2020 US-Präsident: Das ist Donald J. Trump. Bilder aus dem Leben des 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Donald Trump – sein Leben in Bildern Am 20. Januar 2017 legte er im Alter 70 Jahren den Amtseid vor dem Kapitol in Washington ab. Ehefrau Melania hielt die Bibel, daneben steht der gemeinsame Sohn Barron. Foto: Matt Rourke / dpa

Donald Trump – sein Leben in Bildern Im ersten Jahr seiner Amtszeit hat es viel Wirbel um Präsident Trump gegeben: Ein Sonderermittler untersucht die Verbindungen des Trump-Teams zu russischen Offiziellen während des Wahlkampfs, verschiedene hochrangige Mitarbeiter traten zurück oder wurden gefeuert. Kurz vor seiner ersten Rede zur Lage der Nation im Januar 2018 veröffentlichten Medien ein Interview mit einer Porno-Darstellerin, die vor Jahren von einer Affäre mit Donald Trump berichtet hatte. Sie soll Berichten zufolge kurz vor der Wahl 130.000 Dollar Schweigegeld bekommen haben. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Donald Trump – sein Leben in Bildern Als Politiker, als Unternehmer, als Mensch – Donald Trump ist speziell. Er stieg mit einem Versprechen in den US-Wahlkampf 2016 ein: Er wollte es anders machen als alle anderen. Er wollte der Anti-Politiker sein. Am 9. November 2016 wurde er es - als der Republikaner die US-Präsidentschaftswahl gegen die demokratische Kontrahentin Hillary Clinton gewann. Foto: MIKE SEGAR / REUTERS

Donald Trump – sein Leben in Bildern Viele seiner politischen Vorhaben hat Präsident Trump noch nicht umsetzen können. Das Zurückdrehen der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama ist mehrfach gescheitert, der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko ist noch in weiter Ferne, beim Einreise-Bann für Menschen aus verschiedenen, mehrheitlich muslimischen Ländern stößt immer wieder auf juristische Probleme. Der bislang größte Erfolg: Trumps Steuerreform - es ist die größte seit Jahrzehnten. Foto: Evan Vucci / dpa



Donald Trump – sein Leben in Bildern Geboren wurde Trump am 14. Juni 1946 in New York als viertes von fünf Kindern der Eheleute Frederick und Mary Trump. Donald war schon als Junge selbstbewusst und nicht leicht zu zähmen. So schickten ihn die Eltern mit 13 auf ein Internat, die New York Military Academy in Cornwall-on-Hudson. Foto: CHRIS KEANE / REUTERS

Donald Trump – sein Leben in Bildern Dort glänzte er, studierte dann an der Fordham University und an der renommierten Wharton School der University of Pennsylvania und machte seinen Wirtschaftsabschluss. Foto: imago stock&people / imago/UIG

Donald Trump – sein Leben in Bildern Vater Fred Trump, Sohn des 1885 aus dem pfälzischen Kallstadt in die USA eingewanderten Friedrich Trump, verdiente selber in der Baubranche Millionen. Donald stieg nach dem Studium in das Geschäft ein, das Großvater Friedrich und seine Frau Elizabeth gegründet hatten. Foto: Thomas Lohnes / GettyImages

Donald Trump – sein Leben in Bildern 1974 wurde Donald Trump Präsident des Unternehmens, das er in Trump Organization umbenannte. Es folgten Investitionen in diverse Hotels, Casinos und Luxus-Apartment-Gebäude. Foto: imago stock&people

Donald Trump – sein Leben in Bildern 1983 ließ Trump den Trump Tower in Manhattan erbauen. Das Gebäude ist heute sowohl Hauptsitz von Trumps Unternehmen und war bis zum Umzug ins Weiße Haus auch Wohnsitz des Milliardärs. In dem 202 Meter hohen Wolkenkratzer lebten Trump, seine dritte Frau Melania und der gemeinsame Sohn Barron die obersten drei Etagen. Foto: imago stock&people / imago/Pacific Press Agency



Donald Trump – sein Leben in Bildern „The Donald“ – der Spitzname für das Alphatier mit der berühmten Föhnfrisur – hat es als Immobilienmogul und auch als TV-Reality-Star in „The Apprentice“ zum Multimilliardär gebracht. Aus der TV-Show „The Apprentice“ erwuchs später „The Celebrity Apprentice“. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Donald Trump – sein Leben in Bildern Zusätzlich reich machten Trump Rechte an Miss-Wahlen (Trump zeigt sich hier 2013 mit diversen Missen im Trump Tower in New York City). Foto: imago stock&people

Donald Trump – sein Leben in Bildern Trump war zwei Jahrzehnte lang Miteigner der Miss Universe Organization. Foto: © Steve Marcus / Reuters / REUTERS

Donald Trump – sein Leben in Bildern Auch mit Spielbanken und anderen Freizeitgeschäften, vor allem in Atlantic City, versuchte Trump, Geld zu verdienen. 2009 zog er sich vollständig aus dem Casinogeschäft zurück, Lizenzen an seinem Namen verkaufte er in diesem Bereich aber weiterhin. Foto: © Adrees Latif / Reuters / REUTERS

Donald Trump – sein Leben in Bildern Nicht immer lief alles glatt: In vier Fällen musste der Unternehmer Donald Trump Insolvenz anmeldenn - konnte jedoch jedes Mal umstrukturieren. Foto: imago stock&people / imago/UPI Photo



Donald Trump – sein Leben in Bildern Zudem verdiente Trump Geld mit mehreren Biografien und Ratgebern sowie mit eigenen Möbel-, Gesellschaftsspiel-, Parfüm- und Modemarken. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Donald Trump – sein Leben in Bildern Das Magazin „Forbes“ schätzt Trumps Vermögen auf etwa vier Milliarden Dollar, er gab noch im Wahlkampf an, er besitze mehr als zehn Milliarden Dollar. Laut Teilen einer Steuererklärung Trumps, die die „New York Times“ veröffentlichte, gab Trump 1995 einen Verlust von knapp einer Milliarde Dollar an, was ihn für bis zu 18 Jahre von Steuern befreit hätte. Entgegen der Gepflogenheit amerikanischer Präsidentschaftskandidaten, ihre Steuererklärungen zugänglich zu machen, veröffentlichte Donald Trump freiwillig keine Dokumente. Foto: MIKE STONE / REUTERS

Donald Trump – sein Leben in Bildern Trumps drei Ehen mit glamourösen Frauen und die bisher zwei Scheidungen sorgten für Schlagzeilen. 1977 heiratete er das tschechische Model Ivana Zelnickova – zumindest im New Yorker Wachsfigurenkabinett standen sie Seite an Seite, doch die Ehe wurde nach 13 Jahren geschieden. Foto: Imago/ZUMA Press / imago

Donald Trump – sein Leben in Bildern Mit Ivana hat Trump drei Kinder. Ivanka (geboren 1981) modelte als Jugendliche einige Zeit, arbeitete nach ihrem Wirtschaftsstudium in einem Immobilien-Unternehmen und trat schließlich in den Konzern des Vaters ein. Außerdem vermarktete sie Mode und Schmuck unter ihrem Namen. Sie gilt als eine der engsten Vertrauten ihres Vaters und folgte ihm nach Washington, wo sie im Weißen Haus - wie ihr Mann Jared Kushner - einen Posten als Beraterin bekleidet. Ihre Brüder Donald junior und Eric leiten nach Angaben Donald Trumps während seiner Präsidentschaft den Trump-Konzern. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Donald Trump – sein Leben in Bildern Nach einer von spektakulären Kontroversen begleiteten Trennung und Scheidung von Ivana heiratete Trump 1993 erneut - die Schauspielerin Marla Maples. Mit ihr hatte er vorher eine lange Affäre. Foto: Hulton Archive / GettyImages



Donald Trump – sein Leben in Bildern Mit Marla Maples hat Trump die Tochter Tiffany. Foto: UPI Photo / imago

Donald Trump – sein Leben in Bildern 1997 ging auch Trumps zweite Ehe in die Brüche. Foto: imago stock&people / imago/Levine-Roberts

Donald Trump – sein Leben in Bildern Ehefrau Nummer 3 wurde 2005 das slowenische Model Melania Knauss. Foto: imago stock&people

Donald Trump – sein Leben in Bildern Mit dem gemeinsamen Sohn Barron begleitete Melania Donald Trump zur Enthüllung seines Sterns auf Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Foto: imago stock&people / imago/UPI Photo

Donald Trump – sein Leben in Bildern Als Donald Trump Melania vor den Traualtar führte, gehörte auch Hillary Clinton zu den Gästen. Einst von Trump hochgelobt, auch noch als Außenministerin, hat er seit dem Wahlkampf nur Schlechtes über die Demokratin zu sagen, die erbittert um den Wahlsieg kämpfte. Auch sein Sieg am 8. November 2016 hat ihn nicht versöhnlicher gestimmt. Foto: JIM YOUNG / REUTERS



Donald Trump – sein Leben in Bildern Donald Trump spielt gerne Golf. Weltweit betreibt die Trump Organization 18 Golfplätze, unter anderem in Puerto Rico, Dubai, Irland und – wie auf dem Foto – in Schottland. In seinen exklusiven Golf-Resorts in Florida, New Jersey und Virginia verbringt Trump auch seit seinem Amtsantritt viel Zeit. Seinen Vorgänger Barack Obama hatte Trump jahrelang immer wieder des zu häufigen Golfspielens bezichtigt und behauptet, er werde im Amt keine Zeit dafür haben. Foto: Ian MacNicol / Getty Images

Donald Trump – sein Leben in Bildern 2010 erhielt Trump die Ehrendoktorwürde der Robert Gordon University in Schottland. Diese wurde ihm aber nach seiner Forderung eines Einreisestopps für Muslime im Dezember 2015 wieder aberkannt. Foto: Jeff J Mitchell / Getty Images

Donald Trump – sein Leben in Bildern Donald Trump polarisiert seit Jahrzehnten. Auch als Präsident ist seine Persönlichkeit und sein Verhalten nicht einender geworden. 2024 will er erneut US-Präsident werden. Foto: UPI Photo / imago stock&people

In einem ersten Bericht des Ausschusses vom Dienstagabend heißt es: Man habe festgestellt, dass in den vier Jahren der Amtszeit Trumps nur eine einzige obligatorische Prüfung eingeleitet und keine einzige abgeschlossen worden sei. Außerdem merkt der Ausschuss an: "In zahlreichen Berichten wurde aufgedeckt, dass der ehemalige Präsident durch die komplexen Regelungen seiner persönlichen und geschäftlichen Finanzen aggressive Steuerstrategien und jahrzehntelange Steuervermeidungsstrategien verfolgt hat." Auch interessant: Harvey Weinstein der Vergewaltigung schuldig gesprochen

Donald Trump und die Steuern: Könnte seine Präsidentschaftskandidatur 2024 gefährdet sein?

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident, spricht am Wahltag zu Gästen in Mar-a-lago Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Die Leidenschaft, mit der Trump die Veröffentlichung der Papiere verhindern will und landesweit Gerichtsverfahren dagegen anstrengt, legt nahe: Das ist ihm wirklich wichtig. Ob er etwas Illegales zu verschleiern hat, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Auch für Trump gilt die Unschuldsvermutung. Bekannt ist jedoch: Im Jahr 2020 erhielt die "New York Times" durchgestochene Kopien über Steuerbescheide Trumps aus 18 Jahren. Demnach zahlte der US-Präsident in zehn dieser 18 Jahre überhaupt keine bundesweiten Steuern.

In den ersten beiden Jahren seiner Präsidentschaft zahlte er jeweils 750 US-Dollar. Die Berichte legten auch offen, dass Trump mit der obersten Steuerbehörde im Clinch lag – er schuldete dem Staat offenbar 400 Millionen US-Dollar, zahlbar bis 2024.

Sollten sich nun neue Enthüllungen mit ähnlicher Sprengkraft ergeben, könnte dies Trump massiv schaden. Im November hatte der 76-Jährige verkündet, dass er bei der Wahl 2024 erneut als Präsidentschaftsbewerber für die Republikaner antreten will. Es ist auch nicht das einzige Problem, mit dem Trump zu kämpfen hat. Wegen der Krawalle am US-Kapitol am 6. Januar 2021 droht Trump eine Anklage. Trump ist also schon jetzt angezählt. Seine Eskapaden stoßen manch einem in der republikanischen Partei sauer auf. Der Ex-Präsident kann sich längst nicht mehr sicher sein, als Präsidenschaftskandidat seiner Partei im kommenden Jahr aufgestellt zu werden.

Bereits am Wochenende hatte Trump auf dem von ihm mitgegründeten Netzwerk Truth Social gegen eine mögliche Veröffentlichung der Steuerdokumente gewettert. Die Unterlagen würden nichts über sein "großartiges Unternehmen" mit "einigen der größten Vermögenswerte der Welt und sehr wenig Schulden" aussagen. "Aus Steuererklärungen kann man nicht viel lernen, aber es ist illegal, sie zu veröffentlichen, wenn sie nicht deine sind." Lesen Sie hier: Ex-Kanzlerin Angela Merkel spricht in SWR-Podcast über Mord

Das republikanische Ausschussmitglied Kevin Brady hatte die Demokraten vor der Sitzung am Dienstag scharf kritisiert. Sie würden eine "gefährliche neue politische Waffe" entfesseln, was schwerwiegende Folgen habe könne, sagte er. Der Sender CNN zitierte einen Sprecher Trumps, der die Veröffentlichung ebenfalls ablehnte. "Wenn diese Ungerechtigkeit Präsident Trump widerfahren kann, kann sie allen Amerikanern ohne Grund widerfahren", sagte er dem Sender zufolge. Dass Präsidenten als vom Volk gewählte Personen anderen Transparenz-Regeln unterliegen, sagte er nicht. Auch warum die Republikaner sich dann nicht schon viel früher gegen die Offenlegung gesperrt haben, erläuterte Brady nicht. (fmg/mit dpa)

