Selenskyj in Washington: Mit Patriot-Raketen gegen Putin

Jeder kennt den entschlossenen Blick trotz dunkler Augenschatten, die kämpferische Haltung in khakifarbener Kleidung - ob in Kiew, an der Front oder virtuell bei internationalen Treffen: Wolodymyr Selenskyj ist zum personifizierten Widerstand der Ukraine gegen Russlands Großmachtambitionen geworden.

"Ich bin heute in Washington, um mich bei dem amerikanischen Volk, bei Präsident Biden und dem Kongress für deren dringend notwendige Unterstützung zu bedanken" schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Social Media Plattform Telegram, als er kurz nach 13 Uhr 30 auf dem Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews gelandet war. Als er der amerikanischen Regierungsmaschine entstieg, wurde er von Oksana Markarova, der ukrainischen Botschafterin in den USA, und von Rufus Gifford begrüß, dem Protokollchef des US-Außenministeriums.

Selenskyjs erste Auslandsreise seit Kriegsausbruch

Selenskyj und Gifford tauschen ein paar Höflichkeiten aus und schritten über den roten Teppich, den die Luftwaffe für den hohen Gast aus Kiew hatte ausrollen lassen. Sie stiegen in einen gepanzerten Wagen, der Selenskyj zur 1600 Pennsylvania Avenue brachte, wo Präsident Joe Biden und First Lady Jill schon warteten.

Ein paar warme und ermutigende Worte seitens des Präsidenten, dann legte Biden seinen Arm auf Selenskyjs Schulter, wies den Weg ins Weiße Haus und begleitete seinen Gast in den Regierungssitz, wo sie sich zwei Stunden lang über amerikanische Militär- und Wirtschaftshilfe sowie die nächsten taktischen Schritte im Kampf gegen den russischen Aggressor im Ukraine-Krieg austauschten.

Biden hilft der Ukraine mit Patriot-Abwehrsystem

Ein halbe Stunde nach Beginn des Vieraugengesprächs wurden Kameras zugelassen. Biden und Selenskyj saßen an diesem kalten, sonnigen Wintertag vor einem Kamin. Der Gast aus Kiew bedankte sich überschwänglich im Namen aller Ukrainer und überreichte Biden eine Ehrenmedaille.

Vor allem hörte er vom US-Präsidenten jene Worte, auf die er schon seit Monaten gewartet hatte: Dass die USA zusätzlich zu den bisher geleisteten 20 Milliarden Dollar an Militärhilfe nun auch Patriot-Luftabwehrraketen liefern werden, mit denen die Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte deutlich gestärkt werden soll. Mehr zum Thema: USA vor Lieferung von Patriot-Abwehr-Raketen an die Ukraine

Mit dem Besuch in Washington hat Selenskyj erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sein Land verlassen. Ohne Risiken war der vorweihnachtliche Besuch in Washington nicht. Historiker zogen den Vergleich zu Winston Churchill, der vor 81 Jahren nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor die Warnungen von Präsident Franklin D. Roosevelt ignorierte und trotzdem die Reise über den Atlantik antrat.

Selenskyj in Washington: Über Umwege nach Amerika

Auch diesmal hatten das US-Militär und die Geheimdienste dafür Sorge getragen, dass die Sicherheit eines ausländischen Regierungschefs nicht in Gefahr sein würde. So war Selenskyj heimlich mit einem Zug in die polnische Grenzstadt Przemysl gefahren. Dort wurde er von einem gepanzerten SUV abgeholt und in die Stadt Rzeszow gebracht. Von Rzeszow aus flog die Maschine vom Typ C-40B, die als "Büro über den Wolken" beschrieben wird, unter Geleitschutz nach Washington. Lesen Sie auch: "Time"-Magazine kürt Selenskyj zur Person des Jahres

