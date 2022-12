USA: Heftiger Wintersturm legt Land lahm - extrem gefährliche Temperaturen

Die USA bereiten sich auf einen der schlimmsten Winterstürme der vergangenen Jahrzehnte vor. Nach Angaben des US-Wetterdienstes werde das Sturmtief extreme Kälte, heftige Schneefälle und Eiswind bringen. US-Medien warnten unter Berufung auf Wetterexperten vor der möglichen Entstehung eines besonderen und schweren Sturms, eines sogenannten "Bombenzyklons". Der Begriff bezeichnet einen Sturm, der sehr schnell an Stärke zulegt, wobei der zentrale Luftdruck mindestens um 24 Millibar binnen 24 Stunden abfällt.

In den Bundesstaaten Montana, South Dakota und Wyoming seien bereits Werte um minus 45 Grad Celsius gemessen worden. "Dies ist nicht wie ein Schneetag aus Kinderzeiten", warnte Präsident Joe Biden.

Wintersturm in den USA: Wetterwarnung für 180 Millionen Menschen

Für viele Menschen, die über Weihnachten zu ihren Familien reisen wollen, dürfte das schwierig werden. Medienberichten zufolge wurden am Donnerstag und für Freitag bereits mehr als 5300 Flüge gestrichen. Die Flughäfen in Chicago und Detroit gehören zu den wichtigsten Drehkreuzen des Landes, dort wird mit schlimmen Schneestürmen gerechnet. Starke Winde, Regen und Eis könnten auch Autobahnen und Flughäfen in den Ostküsten-Metropolen Washington, Philadelphia, New York und Boston beeinträchtigen.

Im Bundesstaat Kansas kam zu mehreren Verkehrsunfällen, drei Menschen starben. Teilweise werde es so kalt, dass innerhalb von Minuten Erfrierungen drohten, warnten die Behörden. Mit dem Auto liegen zu bleiben, könne daher lebensgefährlich sein. Im Bundesstaat New York rief Gouverneurin Kathy Hochul vorsorglich den Notstand aus. In Kentucky, North Carolina, West Virginia, Georgia und Oklahoma wurde ebenfalls der Notstand ausgerufen. In Florida wird das kälteste Weihnachtsfest seit 30 Jahren erwartet.

Ein arktisches Sturmtief bringt über die Weihnachtstage drastische Temperaturstürze und extreme Kälte in die USA. In Minneapolis ist es bereits eisig kalt. Foto: Alex Kormann/Star Tribune/AP/dpa

Insgesamt gilt: Für rund 180 Millionen Menschen gibt es eine Wetterwarnung in irgendeiner Form. Betroffen sind vor allem der Norden und der mittlere Westen des Landes - aber auch der Süden der USA. Für die Bundesstaaten Louisiana, Teile von Mississippi, Alabama und Texas wurde extreme Frostwarnung ausgerufen.

Wie gefährlich Kälteeinbrüche dieser Art in den USA sein können, zeigte sich im Februar 2021 im Bundesstaat Texas, im Süden der USA. Damals brach wegen der plötzlichen Kälte das Stromnetz zusammen, Gaspipelines froren ein und Kraftwerke mussten abgeschaltet werden. Millionen Menschen blieben in der eisigen Kälte teils tagelang ohne Strom, etliche kamen ums Leben. (fmg/mit dpa)

