Jetzt doch: Berlin liefert Marder-Schützenpanzer an die Ukraine

Die Bundesregierung will nach monatelangem Zögern nun doch Marder-Schützenpanzer an die Ukraine liefern, Berichten zufolge geht es um zunächst 40 Fahrzeuge. Auch die USA und Frankreich liefern jetzt Panzer an Kiew.

Video: Politik, Wirtschaft und Finanzen, Krise, Krieg, Konflikt