Lützerath-News: Polizei beginnt mit Räumung – und droht Aktivisten

Das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen soll der Erweiterung des großen Braunkohletagebaus Garzweiler weichen, was den Ort zu einem Symbol von Klimaschützern in ihrem Kampf gegen die Kohleverstromung macht.

Der Räumungseinsatz für das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier hat am Mittwochmorgen begonnen. Es kam zu Rangeleien. Mittlerweile sind nach Angaben der Polizei Steine und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Auch Molotow-Cocktails seien zum Einsatz gekommen. Die Polizei schrieb bei Twitter: "Unterlassen Sie sofort das Werfen von Molotow-Cocktails. Verhalten Sie sich friedlich und gewaltfrei!"

Nach circa zwei Stunden bezeichnete die Polizei die Lage als "stabil". Es kam zwar zu einigen Zwischenfällen, gab aber nicht den massiven Widerstand, wie ihn einige Beobachter befürchtet hatten. Laut Polizei ist der gesamte Bereich jetzt abgesperrt.

Lützerath: Polizei fordert Aktivisten auf, aufzugeben

Die Polizei forderte die Aktivistinnen und Aktivisten ultimativ auf, die Besetzung von Lützerath aufzugeben. Es gebe nun noch eine letzte Möglichkeit, den Ort freiwillig zu verlassen. Andernfalls "müssen Sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen", hieß es in einer Durchsage der Polizei am Mittwochmorgen. Erste Aktivisten folgten der Aufforderung und gingen freiwillig. Sie wurden von Polizisten vom Gelände eskortiert. Viele wollen aber weiter Widerstand leisten.

Ein Klimaaktivist hängt an einem Drahtseil im besetzten Braunkohleort Lützerath. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Zuvor waren bereits Sirenen und Alarmglocken in dem besetzten Ort zu hören gewesen. Einige Aktivisten kletterten auf hohe Monopods und Tripods – das sind zusammengebundene Stämme mit Plattformen. Sie wurden in den vergangenen Tagen errichtet, um es der Polizei möglichst schwer zu machen, an die Aktivisten heranzukommen.

Der Energiekonzern RWE will den bei Lützerath liegenden Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen, wozu das von den früheren Bewohnerinnen und Bewohnern verlassene Dorf abgerissen werden muss. Das Unternehmen ist inzwischen Eigentümerin der Siedlung.

Ein Polizist steht in dem von Klimaaktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath. Foto: Oliver Berg/dpa

Lützerath: Rückbau der Siedlung

Wie RWE erklärte, soll an diesem Mittwoch der Rückbau der Siedlung beginnen und diese anschließend "bergbaulich in Anspruch genommen werden". Als eine der ersten Maßnahmen werde "aus Sicherheitsgründen" ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt. "Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden." Zudem würden Bäume und Sträucher entfernt.

Anschließend könne der nahe Tagebau Garzweiler damit beginnen, die Braunkohle für die Stromerzeugung in den Kraftwerken der Region unter dem ehemaligen Ort freizulegen. RWE appellierte an die Klimaaktivistinnen und -aktivsten, mit Besonnenheit vorzugehen, Gewaltfreiheit zu zeigen und den Rechtsstaat zu akzeptieren.

Lützerath-Räumung: Aktivisten machen Musik

Einige Aktivisten protestierten bewusst mit leisen Tönen. Einer von ihnen saß im Regen an einem alten Klavier, ein anderer klimperte oben in einem Baumhaus auf seiner Gitarre. Andere hatten sich um ein Kreuz versammelt, beteten und sangen "Von guten Mächten wunderbar geborgen".

Erkelenz: Ein Aktivist spielt Klavier, während die Polizei den besetzten Ort Lützerath räumt. Foto: Christoph Driessen/dpa

Lützerath ist ein Ortsteil der 43.000-Einwohner-Stadt Erkelenz im Westen von Nordrhein-Westfalen. Der inmitten von Feldern gelegene Weiler befindet sich inzwischen unmittelbar an der Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler. (AFP/dpa/fmg)

