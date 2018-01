Michael Wolff: Wie glaubwürdig ist der „Fire and Fury“-Autor

Mit seinem Enthüllungsbuch „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ sorgt der New Yorker Publizist Michael Wolff in diesen Tagen für viel Wirbel in der US-Hauptstadt Washington und auch darüber hinaus. Doch wie glaubwürdig sind die zum Teil mehr als peinlichen Anekdoten, die der 64-Jährige aus...