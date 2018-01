Weltwirtschaftsforum in Davos: Gesprächsthema Trump

Demonstranten protestierten in Zürich gegen den Besuch von US-Präsident Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

"Deutschland will ein Land sein, das auch in Zukunft seinen Beitrag leistet, um gemeinsam in der Welt die Probleme der Zukunft zu lösen", sagte Kanzlerin Merkel beim Weltwirtschaftsforum.

US-Präsident Donald Trump verlässt den US-Regierungshubschrauber Marine One nach der Landung in Davos.

US-Präsident Donald Trump im Konferenzzentrum des Weltwirtschaftsforum in Davos. Das diesjährige Motto lautet: "Für eine gemeinsame Zukunft in einer zerrütteten Welt".

Zürich Der anstehende Auftritt Donald Trumps ist schon seit Tagen das große Thema auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Jetzt trifft der US-Präsident in dem Schweizer Alpenort ein. Zunächst bekommen ihn aber nur ausgesuchte Politiker und Manager zu Gesicht.

Eine Stunde nach seiner Landung in Zürich ist US-Präsident Donald Trump per Hubschrauber beim Weltwirtschaftsforum im tief verschneiten Davos eingetroffen.

Dass gleich zwei identische Hubschrauber der amerikanischen Air Force auf dem Landeplatz aufsetzten, verwirrte einige Beobachter zunächst. Dies gilt als Sicherheitsmaßnahme der US-Geheimdienste. Nach der Landung stapfte Trump durch den Schnee zu einer Wagenkolonne.

Der US-Präsident will im Laufe des Tages mit der britischen Regierungschefin Theresa May und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sprechen. In beiden Treffen soll es um internationale Krisen, etwa in Nordkorea und im Iran, sowie um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus gehen.

Schon seit Tagen ist der Besuch des US-Präsidenten das Gesprächsthema Nummer eins unter den Managern und Politikern, die sich in zu ihrem jährlichen Treffen in dem Schweizer Alpenort versammelt haben. Auf einen überschwänglichen Empfang kann Trump aber nicht hoffen.

Ein öffentlicher Auftritt Trumps war dagegen zunächst nicht geplant. Erst am Freitag soll der US-Präsident die Schlussrede beim Weltwirtschaftsforum halten - viele Teilnehmer des Treffens werden dann aber bereits abgereist sein, um pünktlich zum Wochenende wieder zu Hause zu sein.

Trumps Auftritt ist umstritten. Etwas mehr als 1000 Menschen hatten am Dienstag in Zürich gegen das Weltwirtschaftsforum und vor allem die Teilnahme von Trump protestiert. Eine Demonstration in Davos selbst war von der Graubündner Gemeinde zuvor abgelehnt worden mit der Begründung, aufgrund des starken Schneefalls der vergangenen Tage gebe es in dem Alpenort kaum Platz.

Auch unter den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums hat Trump viele Kritiker. Sie sehen in seiner Politik, kompromisslos die Politik des eigenen Landes durchsetzen zu wollen, eine Gefahr für den freien Handel und das Zusammenwachsen der Welt überhaupt - genau die Werte, für die das Treffen in den Schweizer Alpen eintritt. So hatten etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch für Freihandel und Zusammenarbeit geworben und Abschottung einzelner abgelehnt. Öffentliches Lob kam allerdings von US-Konzernchefs für die von Trump vorangetriebene Senkung der Unternehmenssteuern.

"Ich denke, Davos sollte sich geschmeichelt fühlen, dass er das Forum als seine Bühne gewählt hat", sagte US-Verkehrsministerin Elaine Chao am Mittwoch in einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum. Es gebe offensichtlich eine Kluft zwischen der Wahrnehmung von Trump und der Realität. "Diejenigen, die ihm nicht zuhören wollen, können ja gehen."

Für heute sind unter anderem Ansprachen von May und Netanjahu angekündigt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum kurzfristig wegen einer Magen-Darm-Grippe ab.