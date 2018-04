Innenminister Pistorius beeindruckt von Japans Katastrophenschutz

Niedersachsens Innenminister Bei einem Besuch des Rinkai Katastrophenschutzparks der japanischen Hauptstadt zeigte er sich beeindruckt, „mit welcher Akribie und auf welcher Grundlage von Erfahrungen“ sich die Japaner auf Katastrophen wie Erdbeben vorbereiteten. Es sei zugleich „bewundernswert“, mit welcher „Gelassenheit, Disziplin und Ruhe“ die Japaner mit der ständigen Gefahr umgingen, sagte Pistorius am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Tokio. Als Mitteleuropäer bekomme man dadurch vermittelt, „dass man auch in Krisensituationen ruhig bleiben kann“.

Der Nordosten Japans war vor sieben Jahren von einem schweren Erdbeben und einem gewaltigen Tsunami heimgesucht worden, der weite Gebiete verwüstete. Rund 18 500 Menschen kamen in den Fluten ums Leben. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es in der Folge zu einem Super-Gau. Damals gab es heftige Kritik am Krisenmanagement.

Pistorius hält sich seit Sonntag zu Gesprächen in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf, die zu den Ländern der Welt zählt, die am stärksten von Erdbeben bedroht sind. In Tokio tauschte sich Pistorius, der von einer Fachdelegation begleitet wird, auch mit Vertretern der Sicherheitsbehörden über die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Cyberkriminalität und die Herausforderungen der Cybersicherheit aus. Auch ein Treffen mit Vertretern des Organisationsteams der 2020 in Tokio stattfindenden Olympischen Spiele stand auf seinem Programm. dpa