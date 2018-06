Deutschland erneut in den UN-Sicherheitsrat gewählt

New York Bei internationalen Konflikten hält sich Deutschland gern in der zweiten Reihe. Mit der Wahl in den Weltsicherheitsrat, in das wichtigste UN-Gremium, hält die Bundesrepublik ab 2019 wieder mehr Verantwortung in den Händen. Weit oben auf der To-Do-Liste: Syrien, Libyen und die Ukraine.