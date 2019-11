Merkel empfängt Mike Pompeo - und macht den USA ein Versprechen

Mike Pompeo und Kanzlerin Angela Merkel am Freitag in Berlin.

Mike Pompeo hat sich am Freitag in Berlin mit zahlreichen Politikern getroffen. Am Mittwoch war der US-Außenminister zu seinem zweitägigen Deutschlandbesuch gelandet. Am Freitag traf sich Pompeo unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin.

Die Bundeskanzlerin sagte den USA eine aktive Rolle bei der Lösung internationaler Probleme zu. Pompeo lobte nach dem Treffen mit Merkel die Ankündigung von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die deutschen Verteidigungsausgaben bis spätestens 2031 auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Dies sei ein kraftvolles Signal für die Nato.

Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Nato für „hirntot“ erklärt hatte, bekannte sich der US-Außenminister zum transatlantischen Verteidigungsbündnis. Allerdings habe sich das internationale Umfeld so stark geändert, dass sich auch das transatlantische Bündnis ändern müsse. Ohne stärkere Beiträge der Nato-Partner drohe die Organisation „ineffizient und überflüssig“ zu werden.

Pompeo und Maas besuchen Leipzig

Pompeo war am Mittwochabend in Nürnberg gelandet. Am Donnerstag besuchte er zusammen mit Außenminister Heiko Maas (SPD) Leipzig. Pompeo würdigte die friedliche Revolution vor 30 Jahren. „Leipzig ist ein besonderer Ort, wo sehr viel passiert ist, wo die Bürger sehr mutig waren. Das hat Menschen über die ganze Welt inspiriert“, sagte der US-Außenminister.

„Ohne die Führungskraft Amerikas hätte es keine Wiedervereinigung gegeben“, sagte Maas zur Rolle der USA. „Wir sind Euch in großer Verbundenheit und in großer Dankbarkeit verpflichtet“, betonte der deutsche Chefdiplomat. Die beiden Minister besuchten in Leipzig die Nikolaikirche als wichtigen Ort der friedlichen Revolution und trafen sich im Zeitgeschichtlichen Forum zum Gespräch mit DDR-Bürgerrechtlern.

Pompeo und Maas in Halle: „Große Ehre“ für jüdische Gemeinde

Als nächste Station stand für den US-Außenminister Halle auf dem Programm, wo vor knapp einem Monat der Anschlag auf die Synagoge für Erschütterung sorgte. Der Besuch des Politikers stellte die jüdische Gemeinde vor eine Herausforderung.

„Unsere Aufgabe ist eigentlich, das religiöse Leben zu organisieren und nicht Präsidenten und Minister zu empfangen“, sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Max Privorozki, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Am 9. Oktober, am jüdischen Feiertag Yom Kippur, hatte in Halle der bewaffnete Rechtsextremist Stephan B. versucht, in die Synagoge einzudringen. Als dies nicht gelang, erschoss der 27-Jährige vor dem Gebäude eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss.

Mit seinem zweitägigen Besuch in Deutschland wollte der US-Außenminister die transatlantische Partnerschaft stärken. Wachsende Bedrohungen aus Russland, China und dem Iran machten ein verstärktes Engagement nötig, teilte das US-Außenministerium zum Auftakt der Reise mit.

(dpa/gem/msb)