Flüchtlinge: EU-Kommissarin Ylva Johansson will weitere Migranten umsiedeln

In Deutschland beginnt heute die Aufnahme von insgesamt 350 bis 500 Flüchtlingskindern aus Griechenland. Ein erstes Flugzeug mit 58 unbegleiteten Minderjährigen wird in Hannover erwartet. Doch die Lage in den überfüllten Flüchtlingscamps auf Inseln wie Lesbos bleibt schwierig, sagt die...