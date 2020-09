Unglück in Charkiw

Unglück in Charkiw Militärflugzeug in Ukraine abgestürzt: Tote und Verletzte

Charkiw In der krisengeschüttelten Ukraine ist ein Militärflugzeug mit Auszubildenden der Luftstreitkräfte abgestürzt. Es soll sich um einen Übungsflug gehandelt haben. Die Absturzstelle liegt in der Nähe der russischen Grenze, aber nicht im Kriegsgebiet in der Ostukraine.