Medienberichte: US-Botschaft im Irak mit Raketen beschossen

Die US-Botschaft in Bagdad ist nach Angaben von Sicherheitskreisen mit Raketen angegriffen worden. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, waren am Dienstagabend (Ortszeit) mehrere Explosionen zu hören. Demnach kam offenbar auch das US-Raketenabwehrsystem C-RAM zum Einsatz. Die New York Post schreibt von zwei Einschlägen in der Nähe der Botschaft und beruft sich auf irakische Sicherheitsbeamte. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press sind bei dem Angriff zwei Menschen verletzt worden.

Breaking: Video from Baghdad showing the defense systems launching to intercept the rockets pic.twitter.com/w1GsU9FpSR — Steven Nabil (@thestevennabil) November 17, 2020 Sicherheitskreise: Pro-iranische Truppen hatten Stopp der Attacken zugesagt Es ist laut Sicherheitskreisen der erste Angriff auf die US-Botschaft in Bagdad seit pro-iranische Gruppen im Irak vor einem Monat zugesagt hatten, die Attacken auf das US-Gelände zu stoppen. Die US-Botschaft liegt wie viele andere internationale Vertretungen in der hochgesicherten Grünen Zone der irakischen Hauptstadt. Kurz vor dem Angriff hatte der geschäftsführende US-Verteidigungsminister Christopher Miller den Abzug von 500 US-Soldaten aus dem Irak bis zum 15. Januar angekündigt .