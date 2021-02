USA kehren als Beobachter in den UN-Menschenrechtsrat zurück

Das Namensschild der USA (französisch "Etats-Unis") hängt am leeren Platz des US-Delegierten während der 38. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen in Genf.

Genf. Die USA werden in den UN-Menschenrechtsrat als Beobachter zurückkehren. Das kündigte ein US-Sprecher bei den Vereinten Nationen in Genf am Montag an.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-350535/2