Kuh prüft Grundstück für neuen Hindu-Tempel in Bremen

Eine Milchkuh soll am Mittwoch für eine Hindu-Gemeinde in Bremen den Bauplatz für einen neuen Tempel prüfen. „Bei uns ist die Kuh heilig. Das sind Götter“, sagte der Gemeindesprecher Pathmakaran Pathmanathan. Ihm zufolge soll die Kuh etwa eine halbe Stunde auf dem Grundstück verweilen. Wenn sie sich dort wohlfühlt, sei der Platz ein guter Ort, so Pathmanathan. „Wir wollen, dass die Kuh zustimmt.“

Zur hinduistischen Gemeinde in Bremen gehören Pathmanathan zufolge rund 300 gläubige Familien. Für sie soll noch in diesem Jahr ein neuer Tempel mit Nebengebäude entstehen, um zusätzlichen Raum für Unterricht und Fortbildungen zu haben.