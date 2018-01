5000 Metaller gehen in Salzgitter auf die Straße

Die IG Metall hat bei Watenstedt an der Kreuzung zwischen MAN, Alstom, der Salzgitter AG und VW (Kreuzung der Metallerinnen und Metaller) zum Warnstreik aufgerufen. Bei der Kundgebung sprach IG-Metall-Verhandlungsführer Torsten Gröger . Foto: Bernward Comes

5000 bis 6000 Metaller haben gestern an einem Warnstreik im Zuge der Tariferhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie in Salzgitter teilgenommen, wie die Organisatorin IG Metall schätzt. „Die Gewinne in den Unternehmen sprudeln derzeit, weil Ihr gute Arbeit macht“, rief IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger der Menge zu. Man wolle den gerechten Anteil in der Tarifrunde erkämpfen, kündigte er unter Jubel an.

Im gesamten Bezirk der IG Metall Niedersachen/Sachsen-Anhalt sind nach IG-Metall-Angaben 7500 Menschen auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaft fordert eine Entgelterhöhung von sechs Prozent und einen Anspruch auf die zeitweise Reduzierung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden pro Woche, teilweise mit Lohnzuschüssen. Für VW-Vertrauenskörperleiter Auke Tiekstra ist die Bezahlung der Knackpunkt. „Das ist für die eine Rote Linie, für uns aber auch.“

Die Arbeitgeber hatten bislang zwei Prozent mehr Geld angeboten und eine Einmalzahlung von 200 Euro. Gröger bezeichnete das Verhalten der Arbeitgeber als „Blockieren, Taktieren, Provozieren und unverschämte Gegenforderungen stellen“. Sollten sich die Arbeitgeber nicht rühren, so drohten mehrere Sprecher an, werde es in der nächsten Woche 24-Stunden-Warnstreiks geben. Im schlimmsten Fall drohe eine Urabstimmung.

Auch in Gifhorn gingen die Metaller auf die Straße: Rund 300 Mitarbeiter des Continental-Teves-Werks marschierten aus der Südstadt bis zur Fußgängerzone. „Ich habe eine gute Botschaft“, verkündete Lothar Ewald, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg, am Schillerplatz, „das Werk steht. Wir sind eine Macht!“ Wenn es zum richtigen Streik kommt, dann müsse der „richtig wehtun“, forderte Stefan Körzell vom Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstand.