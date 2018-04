Bundestag berät: Wölfe ins Jagdrecht aufnehmen?

Berlin In Berlin diskutieren Fachpolitiker und Experten über die Frage, ob der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden soll und wie man Schafsherden und andere Tiere am besten gegen die Wölfe schützt. In Niedersachsen werden immer wieder Schafe, Rinder und andere Nutztiere von Wölfen gerissen. 2013 gab es 16 Nutztierschäden, im vergangenen Jahr waren es schon 144 Fälle mit teils mehreren Tieren. Seit im Jahr 2000 ein erstes Rudel in Deutschland nachgewiesen wurde, hat die Wolfspopulation stark zugenommen. Bundesweit gibt es etwa 800 Wölfe in Deutschland. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder