Gratis Musik im Vechelder Schlosspark

Vechelde Die Veranstaltung von drei auf zwei Tage verkürzen und das Live-Konzert am Samstag künftig ohne Eintritt für die Besucher: Mit diesem veränderten Konzept bietet die Gemeinde Vechelde die Schlossparktage am letzten August-Wochenende an. Ersatzlos gestrichen sind damit die Klassik-Abende am Freitag....