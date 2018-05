Frau in Reisebüro in Halle erstochen: Mann wegen Mordes angeklagt

Halle Etwa fünf Monate nach der tödlichen Messerattacke auf eine Frau in einem Reisebüro kommt der Lebensgefährte in Halle vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Der Prozess beginnt am 25. Mai, wie ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag mitteilte. Der Mann soll die Frau Ende 2017 in dem Geschäft mit einem Messer getötet haben, weil sie sich von ihm trennen wollte. Der 49-Jährige habe die Tat eingeräumt. Ihm droht bei einer Verurteilung wegen Mordes den Angaben zufolge lebenslange Haft.

Die 40-Jährige arbeitete in dem Reisebüro in Halle-Neustadt. Rettungskräfte fanden sie dort am Abend des 28. Dezember schwer verletzt auf. Sie starb wenig später. dpa