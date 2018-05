Wer kocht am besten?

Braunschweig Drei Braunschweiger Restaurants treten in dieser Woche in der TV-Sendung „Mein Lokal. Dein Lokal“ gegeneinander an. Wer am besten kocht, und welcher Betrieb mit seinem Service punkten kann, kann man von Dienstag bis Freitag (22. bis 25. Mai) bei Kabel 1 verfolgen, täglich ab 17.55 Uhr. Mit dabei...