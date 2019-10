Gauland sieht Höcke in der Mitte der AfD - und erntet Kritik

Berlin AfD-Chef Gauland sieht seinen Parteifreund Björn Höcke - den Gründer des rechtsnationalen "Flügels" - in der Mitte der Partei. Doch der Verfassungsschutz stuft den "Flügel" als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus ein. Und ein CDU-Politiker fragt, was in der AfD denn dann "Mitte" bedeute.