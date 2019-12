Der Anteil erneuerbarer Energien nimmt in Deutschland zu.

Braunschweig. Bei der Windkraft droht bereits ein Recycling-Engpass. In unserer Region herrscht Flaute.

Erstmals mehr grüner Strom als Kohle-Strom in Deutschland

Erstmals wird in Deutschland deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt, als aus allen Stein- und Braunkohlekraftwerken zusammen. Das hat eine vorläufige Auswertung des Umweltbundesamts ergeben, die unserer Zeitung vorliegt.

Die 2019 um acht Prozent gestiegene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien deckt nun 42 Prozent des Stromverbrauchs ab. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 37,8 Prozent.

Diese positive Entwicklung sei auch durch eine Reihe windstarker Monate begünstigt worden. Das dürfe allerdings nicht über die aktuelle Krise beim Ausbau der Windenergie an Land hinwegtäuschen, sagte Umweltbundesamt-Präsidentin Maria Krautzberger. „Wir erleben gerade ein historisches Ausbautief. Das wird das Wachstum der Windkraft stark hemmen.“

In diesem Jahr sind bis einschließlich November laut Bundesnetzagentur in Deutschland netto nur etwa 160 Windkraftanlagen neu hinzugebaut worden. Zum Vergleich: Seit 2000 sind in Deutschland im Mittel jährlich 1100 neue Windräder hinzugekommen.

Wohin mit alten Windrädern?

Den Betreibern droht neues Ungemach und zusätzliche Kosten. Ende 2020 fallen erstmals Windräder aus der Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz heraus. An vielen Standorten stellt sich dann die Frage, ob die Anlagen wirtschaftlich weiterzubetreiben sind oder durch leistungsfähigere ersetzt werden sollen. Für abgebaute Windräder gibt es bisher in Deutschland aber kein belastbares Entsorgungskonzept. Beton, Stahl, Kupfer und Aluminium sind generell ganz gut zu entsorgen. Die bis zu 85 Meter großen Rotorblätter müssen aber zerkleinert werden. Es gibt bundesweit aber nur eine Spezialanlage, um diese Windradreste zu beseitigen. Sie befindet sich in Bremen.

Windrad-Flaute in der Region

Von den mehr als 30.000 Windrädern in Deutschland stehen knapp 400 zwischen Harz und Heide. Die vom Umweltbundesamt bemängelte Windenergie-Flaute zeigt sich auch in unserer Region. Der zuständige Regionalverband Großraum Braunschweig plant seit Mitte 2011, seit mehr als acht Jahren also. Das Ziel: Weit mehr als 600 Windräder sollen zwischen den Landkreisen Gifhorn und Goslar stehen, die Windkraft-Fläche von 3100 Hektar auf 6700 Hektar mehr als verdoppelt werden.

Die Grünen-Fraktion im Landtag wollte nun wissen, warum der Ausbau ausgerechnet in unserer Region so schleppend vorankommt. Das Landwirtschaftsministerium ist unzufrieden mit dem Regionalverband. Es antwortete auf die Anfrage der Gifhorner Landtagsabgeordneten Imke Byl (Grüne): „Die lange Verfahrensdauer wird kritisch gesehen.“ Die durchschnittliche Dauer liege bei 5,3 Jahren. Jedoch sei die Komplexität beim Ausbau der Windkraft allgemein gestiegen. Byl fordert eine „bessere und frühere fachliche Beratung“ der zuständigen Kommunen und Verbände durch das Land. Sie sagte: „Die Regelungen gehören dringend auf den Prüfstand.“