SPD-Fraktionschef: Richtungsstreit in der CDU wird dauern

Berlin. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erwartet keine schnelle Klärung des Richtungsstreits innerhalb der CDU. "Der Prozess in der Union wird eine lange Zeit dauern", sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Wer jetzt glaubt, mit Zeitplänen darüber Klarheit zu gewinnen, wie sich der politische Kurs der Union, insbesondere der CDU, aber auch der CSU, entwickelt, der irrt."

Mützenich sagte: "Das wird länger dauern als die Klärung der Fragen: Wer ist Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat? Gibt es jetzt einen ordentlichen oder einen außerordentlichen Bundesparteitag?" Der SPD-Fraktionschef betonte: "Wenn die Union in der Opposition ist, kann ihr die Klärung des Kurses leichter fallen."

Im Zuge der Umwälzungen nach der gescheiterten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug angekündigt. In der CDU gibt es heftige Debatten zum Verhältnis zur AfD und zur Linkspartei und damit verbunden zur politischen Ausrichtung in der Zukunft.