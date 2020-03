Thüringen: Bodo Ramelow ist erneut Ministerpräsident

Bodo Ramelow (Linke) ist erneut zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden. Ramelow wurde im dritten Wahlgang gewählt, in dem sein Gegenkandidat Björn Höcke (AfD) sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Der frühere Regierungschef nahm die Wahl an.

Der 64 Jahre alte Ramelow erhielt im finalen Wahlgang 42 Ja-Stimmen, 23 Abgeordnete stimmten mit gegen ihn, 20 enthielten sich. In den ersten beiden Wahlgängen, in denen zum Wahlsieg eine absolute Mehrheit von 46 Stimmen nötig gewesen wäre, hatte Ramelow jeweils 42 Stimmen auf sich vereinen können, Höcke hatte jeweils 22 Stimmen bekommen. Zuvor hatten die Abgeordneten im Landtag den Opfern des rassistischen Anschlags von Hanau gedacht.

Ramelow verweigerte Höcke nach der Wahl den Handschlag – dazu erklärte er wenig später bei seiner Antrittsrede: „Das mag man als ungehobelte Manieren ansehen. Aber wer nach der Wahl vor vier Wochen in jede Kamera sagt, man habe Herrn Kemmerich eine Falle gestellt, der tritt ein verfassungsmäßiges Organ mit Füßen.“ Er werde Höcke erst wieder die Hand geben, wenn er erkennen könne, dass es es ihm erwiesenermaßen um Demokratie gehe.

Ramelow-Wahl nach wochenlanger Krise in Thüringen

Die Wahl Ramelows steht am Ende turbulenter Wochen in Erfurt. Anfang Februar war überraschend der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich zum Thüringer Regierungschef gewählt worden – auch mit Stimmen der AfD. Nachdem die Wahl bundesweit Empörung ausgelöst hatte, trat er bereits drei Tage später wieder zurück. Seither ist er geschäftsführend im Amt.

Die FDP-Fraktion hatte angekündigt, bei der Wahl den Plenarsaal in Erfurt zu verlassen. Damit sollte die Ablehnung der beiden Kandidaten ausgedrückt werden. Auch die CDU-Fraktion wollte sich komplett enthalten. Das beschloss die Fraktion einstimmig unmittelbar vor der Wahl am Mittwoch, wie die Fraktion mitteilte. In einer geheimen Probeabstimmung stimmten demnach alle 20 anwesenden CDU-Abgeordneten für die konsequente Enthaltung.

Bodo Ramelow hatte der CDU-Fraktion zuvor mitgeteilt, dass er „erforderlichenfalls in allen drei Wahlgängen antreten“ werde. „Heute ist nicht der Tag parteipolitischer Prinzipienreiterei, sondern der Tag, an dem die Abgeordneten der Thüringer Landtags dafür sorgen müssen, dass wieder verlässlich regiert werden kann in Thüringen“, schrieb Ramelow in seinem Internettagebuch. Er wollte die Abgeordneten der CDU um „konsequente Stimmenthaltung“ bitten, sagte Ramelow.

Thüringen: Linke, SPD und Grüne einigen sich mit CDU auf Stabilitätspakt

Linke, SPD und die Grünen einigten sich mittlerweile mit der CDU auf einen Stabilitätspakt bis zu Neuwahlen im kommenden Jahr. Bis dahin soll unter anderem der neue Landeshaushalt verabschiedet werden.

Das entsprechende Protokoll unterzeichneten Vertreter der CDU-Fraktion demnach am Mittwochmorgen. „Uns trennen große inhaltliche Unterschiede zwischen den Fraktionen, aber es gibt auch Aufgaben, die gemeinsam gelöst werden können und müssen, damit es im Land vorangeht und wir zu stabilen Verhältnissen kommen“, erklärte Voigt. „Wir sichern Regierungsfähigkeit und sorgen für politische Erkennbarkeit der CDU.“

