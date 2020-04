Nach Anschlag von Halle: Mord-Anklage gegen Stephan B.

Halle an der Saale im Oktober 2019: Blumen und Kerzen stehen neben der Tür zur Synagoge, die den Rechtsextremisten Stephan B. wenige Tage zuvor davon abhielt, bewaffnet eine jüdische Feier zu stürmen.

Halle/Berlin. Stephan B. wollte in Halle bewaffnet in eine Synagoge stürmen, er soll danach zwei Menschen erschossen haben. Nun wurde er angeklagt.

Die Bilder der Tat gingen um die Welt und erschütterten ganz Deutschland, nun wurde Anklage erhoben: Der Rechtsextremist Stephan B., der am 9. Oktober bewaffnet eine Synagoge in Halle an der Saale angegriffen und später zwei Menschen erschossen haben soll, wurde nun von der Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts auf zweifachen Mord, 68-fachen Mordversuchs, zweifacher gefährlicher Körperverletzung und versuchter räuberischer Erpressung angeklagt.

In der Anklageschrift heißt es, Stephan B., der die Tat per Livestream ins Internet übertragen haben soll, habe den Anschlag „aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung“ geplant. Er soll mit acht Schusswaffen und mehreren Sprengsätzen bewaffnet gewesen sein.

