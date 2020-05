Kemmerich lässt Amt im FDP-Bundesvorstand ruhen

Berlin Seine Teilnahme auf einer Kundgebung gegen Corona-Beschränkungen in Gera brachte ihm sehr viel Kritik auch aus der eigenen Partei ein. Nun zieht der Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich persönliche Konsequenzen.

Nach dem umstrittenen Auftritt bei einer Anti-Corona-Demonstration lässt Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich seine Funktion im Bundesvorstand der Liberalen vorerst ruhen.

Das teilte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, nach einer Sondersitzung des FDP-Bundesvorstandes mit. Daran habe auch Kemmerich teilgenommen. Dieser habe der FDP "schweren Schaden" zugefügt, sagte Buschmann.

In der Sitzung des Bundesvorstands und auch am Tag zuvor der FDP-Bundestagsfraktion habe es erhebliche Kritik an Kemmerich gegeben.