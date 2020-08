Trauerfeier für SPD-Politiker Vogel

München Ob als Stadtoberhaupt in München und Berlin, Bundesjustizminister oder SPD-Chef - über die Parteigrenzen hinweg genoss Hans-Jochen Vogel hohes Ansehen. Zum Gedenken an ihn bei einer öffentlichen Trauerfeier treffen sich in München viele mit Rang und Namen.

Abschied von Hans-Jochen Vogel: Freunde, Familie und Weggefährten wollen sich heute in München von dem früheren SPD-Vorsitzenden verabschieden.

Die Trauerfeier für den verstorbenen Münchner Alt-Oberbürgermeister soll im Kulturzentrum Gasteig stattfinden und auch als Livestream übertragen werden. Vogel war am 26. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben. Die Beerdigung fand am Freitag im Familienkreis statt.

Unter den erwarteten Gästen bei der Trauerfeier sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Vogels Witwe Liselotte werden Trauerreden halten. Für Beileidsbekundungen oder Erinnerungen von Bürgern lagen mehrere Kondolenzbücher unter anderem in München und Berlin aus.

Vogel war 1926 in Göttingen geboren worden. Mit 34 Jahren wurde der Professoren-Sohn Oberbürgermeister in München - und damit jüngstes Stadtoberhaupt einer deutschen Großstadt. Die 4444 Amtstage an der Isar prägten Vogel stärker als spätere Stationen. Er trug dazu bei, die Olympischen Spiele 1972 nach München zu holen. Wegen heftiger Auseinandersetzungen mit der SPD-Linken warf der damalige Vertreter der Parteirechten das Handtuch und ging in die Bundespolitik.

Seine Karriere war von vielen Glanzpunkten gezeichnet, aber auch von Niederlagen: Bundesbau- und -justizminister, für knapp vier Monate Regierender Bürgermeister in Berlin, SPD-Partei- und Fraktionschef - und Kanzlerkandidat. Doch da unterlag er Helmut Kohl (CDU). In der SPD galt Vogel zeitlebens als gutes Gewissen mit unerschütterlichen moralischen Grundsätzen. Seinen Lebensabend verbrachte der an Parkinson erkrankte Vogel in einer Seniorenresidenz in München. Hier diskutierte er mit Besuchern über aktuelle politische Themen.

