Kretschmann zieht sich aus Teilen des Wahlkampfes zurück

Stuttgart. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zieht sich wegen einer Brustkrebserkrankung seiner Frau aus einem Teil des laufenden Wahlkampfes für die anstehende Landtagswahl Mitte März zurück.

"Das wird nicht die Mehrheit der Termine sein", erklärte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet am Freitag. Kretschmann verzichtet aber zum Beispiel auf zwei Spitzenkandidatenrunden am heutigen Tag. Seine Regierungsgeschäfte will er weiterführen.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-412868/5