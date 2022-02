Mehr als die Hälfte mit Söders Arbeit unzufrieden

Nur ein knappes Drittel gab an, mit Markus Söders Arbeit zufrieden zu sein.

Mehr als die Hälfte der Menschen in Bayern ist nach einer neuen Umfrage mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unzufrieden.

54 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die "Augsburger Allgemeine" an, "eher unzufrieden" oder "sehr unzufrieden" mit der Arbeit des Regierungschefs zu sein. Das sind acht Prozentpunkte mehr als im Januar. So hoch lag der Wert nach Angaben der Zeitung seit Söders Amtsantritt im März 2018 noch nie.

Nur ein knappes Drittel (33 Prozent) gab an, mit Söders Arbeit "eher zufrieden" oder "sehr zufrieden" zu sein. 13 Prozent antworteten mit "unentschieden".

