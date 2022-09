Bereits am Samstag wird über ein neues Entlastungspaket beraten.

Bundesregierung Koalitionsausschuss berät am Samstag über Entlastungen

Der Koalitionsausschuss kommt am Samstagmorgen zu Beratungen über ein neues Entlastungspaket zusammen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin. Zuvor hatte das Nachrichtenportal «The Pioneer» berichtet. Dem Ausschuss gehören Vertreter von SPD, Grünen und FDP aus Partei, Fraktion und Bundesregierung an.

