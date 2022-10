Rheinland-pfälzischer Innenminister Lewentz tritt zurück

Ministerpräsidentin Malu Dreyer will schon bald die Nachfolge für Roger Lewentz bekanntgeben.

Nach zunehmender Kritik an seinem Verhalten während der Flutkatastrophe im Ahrtal hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz seinen Rücktritt erklärt. «Heute übernehme ich für in meinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung», sagte der SPD-Politiker in Mainz.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will schon bald die Nachfolge für Lewentz bekanntgeben. «Er bleibt geschäftsführend noch für ein paar Tage im Amt», sagte sie und fügte hinzu: «Sie können davon ausgehen, dass ich in den nächsten Tagen öffentlich machen werde, wer Roger Lewentz folgt.»

Malu #Dreyer: Innenminister Roger #Lewentz hat mich gebeten, seinen Rücktritt anzunehmen. Er war für mich persönlich immer eine wichtige Stütze im Kabinett. Menschlich und fachlich. Wie kein anderer stellte er immer seine persönlichen Interessen zurück im Dienst des Landes. #RLP pic.twitter.com/v5AaHgRT6Z — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) October 12, 2022

Zur Frage nach seinem Vorsitz in der SPD Rheinland-Pfalz sagte Lewentz, er sei gewählt bis zum nächsten Parteitag im Jahr 2023. Er fügte hinzu: «Ich nehme mir jetzt eine Auszeit und werde das dann mit den Gremien beraten.»

© dpa-infocom, dpa:221012-99-98520/8 (dpa)